Obispo de Saltillo llama a construir una ‘paz desarmada’ y fortalecer el servicio social en 2026

Al iniciar el año 2026, la Diócesis de Saltillo hizo un llamado a la reflexión profunda y a la acción social. Monseñor Hilario González García compartió su mensaje semanal con motivo de la Jornada Mundial de la Paz y la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, destacando la necesidad de una transformación tanto personal como comunitaria.

Inspirado en el mensaje del Papa, el Obispo subrayó la importancia de trabajar por una paz “desarmada y desarmante”, edificada sobre la humildad y la firmeza del Evangelio. “No podemos desanimarnos ante la guerra”, afirmó, insistiendo en que la paz debe promoverse activamente desde el seno familiar hasta las relaciones entre naciones.

Monseñor González García sugirió a los fieles iniciar el ciclo realizando un “balance vocacional”. Este ejercicio invita a cuestionar en qué dimensiones personales se ha logrado avanzar y qué limitaciones aún faltan por superar para crecer como hijos de Dios. El objetivo, señaló, es buscar formas de cooperar para que otros también alcancen la dicha y el crecimiento social.

Un punto clave del mensaje fue la invitación a que los tradicionales “propósitos de Año Nuevo” no sean motivados únicamente por el bienestar individual. El jerarca católico instó a la ciudadanía a incluir metas que beneficien a la familia y a la comunidad, tales como el servicio en ambientes vulnerables o la resolución de carencias en sectores marginados.

Finalmente, bajo la protección maternal de María, el Obispo pidió que la intercesión divina acompañe a la comunidad para permanecer fieles a Cristo y caminar con seguridad durante este nuevo año que comienza.