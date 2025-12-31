Obispo de Saltillo llama a construir una ‘paz desarmada’ y fortalecer el servicio social en 2026

Saltillo
/ 31 diciembre 2025
    Obispo de Saltillo llama a construir una ‘paz desarmada’ y fortalecer el servicio social en 2026
    Mons. Hilario González García destacó que la paz debe cultivarse desde el corazón y promoverse en todas las relaciones sociales durante el 2026. FOTO: CORTESÍA

El Obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González García, exhortó a la comunidad a cultivar una paz basada en la humildad y el Evangelio

Al iniciar el año 2026, la Diócesis de Saltillo hizo un llamado a la reflexión profunda y a la acción social. Monseñor Hilario González García compartió su mensaje semanal con motivo de la Jornada Mundial de la Paz y la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, destacando la necesidad de una transformación tanto personal como comunitaria.

Inspirado en el mensaje del Papa, el Obispo subrayó la importancia de trabajar por una paz “desarmada y desarmante”, edificada sobre la humildad y la firmeza del Evangelio. “No podemos desanimarnos ante la guerra”, afirmó, insistiendo en que la paz debe promoverse activamente desde el seno familiar hasta las relaciones entre naciones.

Monseñor González García sugirió a los fieles iniciar el ciclo realizando un “balance vocacional”. Este ejercicio invita a cuestionar en qué dimensiones personales se ha logrado avanzar y qué limitaciones aún faltan por superar para crecer como hijos de Dios. El objetivo, señaló, es buscar formas de cooperar para que otros también alcancen la dicha y el crecimiento social.

Un punto clave del mensaje fue la invitación a que los tradicionales “propósitos de Año Nuevo” no sean motivados únicamente por el bienestar individual. El jerarca católico instó a la ciudadanía a incluir metas que beneficien a la familia y a la comunidad, tales como el servicio en ambientes vulnerables o la resolución de carencias en sectores marginados.

Finalmente, bajo la protección maternal de María, el Obispo pidió que la intercesión divina acompañe a la comunidad para permanecer fieles a Cristo y caminar con seguridad durante este nuevo año que comienza.

Temas


Religión

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Organizaciones


Iglesia Católica

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de Mesa Regional en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

