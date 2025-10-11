Ofrecerá Municipio de Saltillo curso de primeros auxilios a comerciantes del Centro
Las sesiones del curso gratuito se realizarán los días 14 y 21 de octubre en el Teatro García Carrillo, con cupo limitado y registro previo por WhatsApp
Con el propósito de fortalecer la cultura de prevención y respuesta ante emergencias, el Gobierno Municipal de Saltillo, a través de la Dirección de Distrito Centro, ofrecerá de manera gratuita un curso básico de primeros auxilios dirigido a comerciantes y restauranteros de esta zona.
El alcalde Javier Díaz González impulsa esta iniciativa que busca brindar herramientas prácticas a los participantes, quienes podrán aprender a evaluar una escena de emergencia, activar los servicios de auxilio y aplicar técnicas para detener hemorragias, atender quemaduras y heridas, así como manejar casos de asfixia y realizar reanimación cardiopulmonar (RCP).
El director de Distrito Centro, Roberto Rojas Oyervides, informó que se habilitaron dos fechas y horarios distintos para facilitar la asistencia: el martes 14 de octubre de 10:00 a 12:00 horas, y el martes 21 de octubre de 17:00 a 19:00 horas.
El curso se llevará a cabo en el Teatro García Carrillo, con cupo limitado, y será impartido por personal especializado del cuerpo de Bomberos de Saltillo.
Rojas Oyervides extendió la invitación a todas y todos los comerciantes del sector a sumarse a esta capacitación, la cual —dijo— puede marcar la diferencia en situaciones críticas dentro de los establecimientos.
Las personas interesadas deberán enviar un mensaje de WhatsApp al número 844-327-77-68 para registrarse y asegurar su lugar.