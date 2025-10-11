Ofrecerá Municipio de Saltillo curso de primeros auxilios a comerciantes del Centro

Saltillo
/ 11 octubre 2025
    Ofrecerá Municipio de Saltillo curso de primeros auxilios a comerciantes del Centro
    Los participantes aprenderán técnicas para atender heridas, quemaduras, asfixia y realizar RCP. FOTO: CORTESÍA

Las sesiones del curso gratuito se realizarán los días 14 y 21 de octubre en el Teatro García Carrillo, con cupo limitado y registro previo por WhatsApp

Con el propósito de fortalecer la cultura de prevención y respuesta ante emergencias, el Gobierno Municipal de Saltillo, a través de la Dirección de Distrito Centro, ofrecerá de manera gratuita un curso básico de primeros auxilios dirigido a comerciantes y restauranteros de esta zona.

El alcalde Javier Díaz González impulsa esta iniciativa que busca brindar herramientas prácticas a los participantes, quienes podrán aprender a evaluar una escena de emergencia, activar los servicios de auxilio y aplicar técnicas para detener hemorragias, atender quemaduras y heridas, así como manejar casos de asfixia y realizar reanimación cardiopulmonar (RCP).

El director de Distrito Centro, Roberto Rojas Oyervides, informó que se habilitaron dos fechas y horarios distintos para facilitar la asistencia: el martes 14 de octubre de 10:00 a 12:00 horas, y el martes 21 de octubre de 17:00 a 19:00 horas.

$!El Gobierno Municipal busca fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias en el corazón comercial de la ciudad.
El Gobierno Municipal busca fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias en el corazón comercial de la ciudad. FOTO: CORTESÍA

El curso se llevará a cabo en el Teatro García Carrillo, con cupo limitado, y será impartido por personal especializado del cuerpo de Bomberos de Saltillo.

Rojas Oyervides extendió la invitación a todas y todos los comerciantes del sector a sumarse a esta capacitación, la cual —dijo— puede marcar la diferencia en situaciones críticas dentro de los establecimientos.

Las personas interesadas deberán enviar un mensaje de WhatsApp al número 844-327-77-68 para registrarse y asegurar su lugar.

Elena Vega

Editora Web y de Mesa Regional en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

