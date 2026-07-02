‘Ojalá Brasil vea lo que se hace en Saltillo’: Roberto Carlos, destaca condiciones de seguridad

El considerado mejor lateral izquierdo de la historia del fútbol internacional aseguró que la tranquilidad que percibió en la ciudad contrasta con la situación que se vive en su país natal.

Durante su visita a la capital coahuilense, el exfutbolista brasileño Roberto Carlos destacó las condiciones de seguridad que prevalecen en Saltillo y reconoció el trabajo realizado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas y el alcalde Javier Díaz González para mantener a la ciudad como una de las más seguras del país.

“Vengo de un país donde hay mucha inseguridad y llego aquí y es súper tranquilo, una ciudad donde se puede ir tranquilo por la calle con tu teléfono, tu reloj, muchísima seguridad, lo cual es increíble. Ojalá que en Brasil volteen a ver lo que se hace en Saltillo”, dijo.

Roberto Carlos explicó que decidió visitar la ciudad tras recibir la invitación de su excompañero en el Real Madrid, Julio César, quien le habló de las condiciones de seguridad que caracterizan a la capital de Coahuila.

“Y como dijo que la ciudad es muy segura he venido lo más rápido posible, conseguimos un tiempo con la FIFA y quiero agradecer el cariño de mucha gente. Estoy feliz de estar aquí, me encanta participar en eventos como estos”, refirió.

Por su parte, el alcalde Javier Díaz González dio la bienvenida al exseleccionado brasileño y resaltó que su visita fortalece los eventos deportivos y de convivencia que se realizan en la ciudad.

“Es un honor recibir en Saltillo a una leyenda del fútbol internacional, al mejor lateral izquierdo de la historia y autor de uno de los goles más espectaculares que nos ha tocado ver”, señaló el Presidente Municipal.