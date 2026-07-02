Busca Roberto Carlos impulsar al Saltillo Soccer a la Primera División del futbol mexicano

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    Busca Roberto Carlos impulsar al Saltillo Soccer a la Primera División del futbol mexicano
    El astro brasileño de futbol, Roberto Carlos, destacó la seguridad que se disfruta en Saltillo. HOMERO SÁNCHEZ

La leyenda brasileña elogió la seguridad de la capital coahuilense durante su visita previa al evento Fut Fest

El astro brasileño Roberto Carlos visitó este jueves Saltillo, Coahuila, previo a su participación en el Fut Fest, donde se reunió con el alcalde Javier Díaz en una rueda de prensa en un hotel del norte de la ciudad para impulsar el deporte local.

Durante el encuentro con los medios, el histórico lateral izquierdo del Real Madrid destacó de manera particular las condiciones de paz que percibió desde su llegada a la capital coahuilense, reconociendo el trabajo de las autoridades locales.

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“Yo quería tener en Brasil la seguridad que tenéis aquí, ¿no? Aquí una ciudad donde tú puedes ir tranquilo por la calle con tu teléfono, tu reloj, no hay secuestro”, expresó de forma textual la leyenda del balompié mundial.

El anuncio principal de la conferencia de prensa ocurrió cuando el campeón del mundo reveló un ambicioso proyecto futbolístico que busca transformar el panorama profesional de la región y brindar espectáculos de alto nivel a la afición.

“Nuestra idea es poner el Saltillo Soccer en primera división. O sea, hay un proyecto... Esta ciudad merece un equipo en primera división y si lo haces bien, seguro que dentro de poco tendremos aquí al América, a los Tigres, a Rayados”, afirmó.

$!”Saltillo merece un equipo de primera división”, dijo el astro brasileño.
”Saltillo merece un equipo de primera división”, dijo el astro brasileño. CORTESÍA

Por su parte, el alcalde Javier Díaz enfatizó que se trabaja coordinadamente con el gobernador Manolo Jiménez para rehabilitar espacios públicos, convencidos de que el deporte y la cultura son las mejores herramientas para prevenir la inseguridad en las colonias.

Roberto Carlos, quien funge actualmente como embajador de la FIFA, agradeció el inmenso cariño de los fanáticos saltillenses que lo recibieron con camisetas de su selección y concluyó su mensaje deseando éxito a las futuras generaciones de deportistas.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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