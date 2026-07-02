Roberto Carlos en Saltillo: ‘Ganarle a Inglaterra es posible’

La expectativa por la visita de Roberto Carlos comenzó a sentirse desde antes de su aparición pública. Mientras decenas de aficionados aguardaban la oportunidad de verlo durante las actividades del Fut Fest, la leyenda brasileña ofreció una conferencia de prensa acompañado por el alcalde Javier Díaz González, donde habló del presente del futbol mexicano, las posibilidades de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 y la importancia de que los jóvenes den el salto al futbol europeo. El campeón del mundo con Brasil en 2002 fue recibido por el alcalde de Saltillo, quien le dio la bienvenida destacando la apuesta del municipio por el deporte como una herramienta para fortalecer el tejido social y prevenir la violencia. Frente a representantes de medios de comunicación locales, nacionales e internacionales, el edil afirmó que Saltillo busca consolidarse no sólo como una ciudad competitiva, sino como un lugar donde niñas, niños y jóvenes encuentren en el deporte una oportunidad de desarrollo.

”Estamos convencidos de que no hay mejor manera de prevenir la inseguridad que a través del deporte y la cultura”, expresó Díaz, quien destacó los programas municipales de rehabilitación de espacios deportivos y la presencia de entrenadores y promotores en colonias y barrios para acercar el futbol y otras disciplinas a la niñez. Roberto Carlos agradeció la invitación y explicó que uno de los motivos de su visita era conocer Saltillo y participar en un evento que acerca a las figuras del futbol con la afición. Durante su intervención también elogió las condiciones de seguridad que encontró en la ciudad.

”Vengo de un país donde hay mucha inseguridad y llego aquí súper tranquilo. Puedes caminar con tu teléfono, con tu reloj. Es una cosa increíble y hay que felicitar a quienes gobiernan la ciudad”, comentó. La mayor parte de la conferencia estuvo dedicada al análisis del futbol mexicano. El exlateral del Real Madrid consideró que México cuenta con infraestructura, fuerzas básicas y futbolistas con la calidad suficiente para competir en las mejores ligas del mundo. Sin embargo, señaló que el nivel económico de la Liga MX ha reducido el interés de muchos jugadores por emigrar. ”Aquí tienen una liga poderosa y contratos muy buenos. Muchos jugadores piensan si realmente vale la pena ir a Europa cuando ya tienen una buena vida en México”, explicó. Aun así, confía en que las puertas del futbol europeo vuelvan a abrirse para los mexicanos, como ocurrió con generaciones anteriores. ”Tienen jugadores de altísimo nivel. Ojalá volvamos a ver mexicanos en clubes importantes de Europa y en la Champions League”, afirmó. Confianza en el Tri rumbo a Inglaterra Sobre la participación de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, Roberto Carlos consideró que el equipo dirigido por Javier Aguirre tiene argumentos para competir frente a Inglaterra en los Octavos de Final y destacó el respaldo que ha recibido de la afición. ”Ganarle a Inglaterra es posible. Han demostrado dentro de la cancha que tienen buenos jugadores y fuera de ella cuentan con un apoyo espectacular del público”, señaló, aunque dejó claro que su deseo es que Brasil vuelva a conquistar la Copa del Mundo después de más de dos décadas.