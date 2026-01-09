Olores fétidos revelan muerte de hombre en vivienda del centro de Saltillo

Saltillo
/ 9 enero 2026
    Olores fétidos revelan muerte de hombre en vivienda del centro de Saltillo
    Elementos de la Agencia de Investigación Criminal acudieron al domicilio ubicado en la zona centro de Saltillo tras el reporte al 911. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS

Vecinos del sector alertaron a familiares tras percibir olores fétidos provenientes del inmueble, lo que permitió el hallazgo del cuerpo y la intervención de las autoridades

Una persona fue localizada sin vida al interior de su vivienda ubicada en la Zona Centro de Saltillo, luego de que se recibiera un reporte a las 20:00 horas sobre un inmueble situado en la calle Jesús Nuncio, entre Prolongación Matamoros y la calle Santa Teresa.

Al sitio arribaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, quienes procedieron con el levantamiento del cuerpo de Antonio de Jesús ¨N¨, de 50 años de edad, el cual fue localizado tendido sobre una cama. El hombre vestía una playera blanca con rayas amarillas y una pantalonera color azul marino.

TE PUEDE INTERESAR: Encuentran muerto a adulto mayor al interior de su casa, en Saltillo

$!El inmueble fue asegurado por autoridades mientras se realizaban las diligencias correspondientes.
El inmueble fue asegurado por autoridades mientras se realizaban las diligencias correspondientes. FOTO: JUAN FRANCISCO VALDÉS

De acuerdo con la información proporcionada por vecinos del sector, señalaron que tenían varios días sin ver al ahora fallecido y que comenzaron a percibir olores provenientes del interior del inmueble, por lo que dieron aviso a un familiar. Posteriormente, se realizó el reporte correspondiente al sistema de emergencias 911.

Al lugar acudieron uno de sus sobrinos y sus hermanas, quienes ingresaron al domicilio y confirmaron el hallazgo del cuerpo. Finalmente, personal de Servicios Periciales realizó las diligencias correspondientes y procedió con el traslado del cadáver al Servicio Médico Forense para las investigaciones de ley.

Temas


Fallecimientos
Seguridad
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Intervención estadounidense

Intervención estadounidense
true

Pemex: La 4T ha hecho del petróleo un botín sin rendición de cuentas
true

POLITICÓN: Detención de excolaborador de García Luna por desvío de recursos revive el fantasma de la ‘megadeuda’ en Coahuila
Fotografía difundida en la cuenta en X @WhiteHouse de La Casa Blanca del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una entrevista con el periodista Sean Hannity este jueves, en Washington.

Trump asegura que iniciará ataques ‘en tierra’ contra cárteles que ‘dirigen México’
¿Qué hacer en Saltillo? Disfruta de arte en la Alameda, FIK BACK en concierto y estrenos en cine

¿Qué hacer en Saltillo? Disfruta de arte en la Alameda, FIK BACK en concierto y estrenos en cine
La Comisión Federal de Electricidad reportó un incremento superior al 40 por ciento en las quejas en su contra que presentan en Coahuila ante la CNDH.

Coahuila: Aumentan quejas contra CFE ante la CNDH; acusan corrupción y omisiones en servicio
Mientras la red de seguridad social se desmorona, los residentes de La Habana Vieja se sienten como “robots humanos” intentando sobrevivir a la escasez extrema.

El efecto dominó: Tras la caída de Maduro, Cuba se enfrenta a su colapso económico más severo
Elementos de la Agencia de Investigación Criminal acudieron al domicilio ubicado en la zona centro de Saltillo tras el reporte al 911.

Olores fétidos revelan muerte de hombre en vivienda del centro de Saltillo