Olores fétidos revelan muerte de hombre en vivienda del centro de Saltillo

Una persona fue localizada sin vida al interior de su vivienda ubicada en la Zona Centro de Saltillo, luego de que se recibiera un reporte a las 20:00 horas sobre un inmueble situado en la calle Jesús Nuncio, entre Prolongación Matamoros y la calle Santa Teresa.

Al sitio arribaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, quienes procedieron con el levantamiento del cuerpo de Antonio de Jesús ¨N¨, de 50 años de edad, el cual fue localizado tendido sobre una cama. El hombre vestía una playera blanca con rayas amarillas y una pantalonera color azul marino.

