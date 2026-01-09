Olores fétidos revelan muerte de hombre en vivienda del centro de Saltillo
Vecinos del sector alertaron a familiares tras percibir olores fétidos provenientes del inmueble, lo que permitió el hallazgo del cuerpo y la intervención de las autoridades
Una persona fue localizada sin vida al interior de su vivienda ubicada en la Zona Centro de Saltillo, luego de que se recibiera un reporte a las 20:00 horas sobre un inmueble situado en la calle Jesús Nuncio, entre Prolongación Matamoros y la calle Santa Teresa.
Al sitio arribaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, quienes procedieron con el levantamiento del cuerpo de Antonio de Jesús ¨N¨, de 50 años de edad, el cual fue localizado tendido sobre una cama. El hombre vestía una playera blanca con rayas amarillas y una pantalonera color azul marino.
De acuerdo con la información proporcionada por vecinos del sector, señalaron que tenían varios días sin ver al ahora fallecido y que comenzaron a percibir olores provenientes del interior del inmueble, por lo que dieron aviso a un familiar. Posteriormente, se realizó el reporte correspondiente al sistema de emergencias 911.
Al lugar acudieron uno de sus sobrinos y sus hermanas, quienes ingresaron al domicilio y confirmaron el hallazgo del cuerpo. Finalmente, personal de Servicios Periciales realizó las diligencias correspondientes y procedió con el traslado del cadáver al Servicio Médico Forense para las investigaciones de ley.