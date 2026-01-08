Encuentran muerto a adulto mayor al interior de su casa, en Saltillo

Saltillo
/ 8 enero 2026
    Encuentran muerto a adulto mayor al interior de su casa, en Saltillo
    Autoridades ingresaron al lugar para hacer el levantamiento del cuerpo.

Vecinos creen que pudo ser víctima de agresiones físicas, ya que en el interior había sangre y huellas de pisada

Sin vida y con huellas de violencia fue encontrado el cuerpo de un hombre durante la noche de este miércoles, al interior de su domicilio.

El reporte se realizó alrededor de las 9:30 de la noche, en la vivienda ubicada en la colonia Virreyes Obrera, lo que movilizó a diversas corporaciones de seguridad. De acuerdo con vecinos del sector, Carlos N., de 65 años de edad, tenía varias horas sin ser visto. Desde la mañana, amigos y familiares acudieron al domicilio para buscarlo y tocaron la puerta en repetidas ocasiones, sin obtener respuesta.

La situación generó preocupación, ya que el hombre padecía hipertensión, diabetes y portaba un marcapasos. Por la noche, decidieron asomarse por una ventana que da a la sala y observaron al hombre inconsciente, con sangre en la cabeza. De inmediato llamaron al sistema de emergencias 911 para solicitar la intervención de las autoridades.

TE PUEDE INTERESAR: Matricida de Saltillo es llevado al penal

Con apoyo de personal del Cuerpo de Bomberos de la estación norte, se procedió a ingresar por la cochera, donde la víctima tenía dos perros de la raza pitbull. Los animales fueron asegurados, mientras que oficiales y paramédicos confirmaron el fallecimiento del hombre.

El hecho despertó sospechas entre los vecinos, quienes señalaron que Carlos Eduardo pudo haber sido víctima de una agresión. En los alrededores del cuerpo se localizaron huellas de calzado sobre la sangre, por lo que solicitaron que el caso fuera investigado.

Elementos policiales iniciaron entrevistas con testigos, así como la revisión de videos y cámaras de seguridad del sector. Finalmente, el área fue acordonada para que personal de Servicios Periciales realizara la recolección de evidencias que permitan el esclarecimiento de los hechos.

