Operador de grúa termina herido al volcar en la carretera a Zacatecas

Saltillo
/ 19 noviembre 2025
    Operador de grúa termina herido al volcar en la carretera a Zacatecas
    Personal de la Guardia Nacional llegó al lugar de los hechos y tomó conocimiento del siniestro. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

El conductor, José Alfredo “N”, de 59 años, fue atendido por Bomberos de Derramadero por una herida en la cabeza y luxación de hombro

A un lado de la carretera terminó un camión de plataforma que tenía un brazo de grúa, luego de haberse salido de la vialidad al aparentemente circular a alta velocidad y perder el control a la altura del kilómetro 304 de la carretera a Zacatecas.

$!El camión de plataforma terminó a un lado de la Carretera 54 luego de salirse de la vialidad por aparente exceso de velocidad.
El camión de plataforma terminó a un lado de la Carretera 54 luego de salirse de la vialidad por aparente exceso de velocidad. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

Cerca de las 7:25 de la mañana de este miércoles, se registró el accidente donde varios automovilistas al verlo dieron aviso en los diferentes retenes de autoridades sobre la Carretera 54.

Así también se dio aviso al Número de Emergencias 911, de donde se canalizó la llamada a las instalaciones del Cuerpo de Bomberos de Derramadero, quienes acudieron al lugar.

$!El conductor fue identificado como José Alfredo “N”, de 59 años, y resultó herido.
El conductor fue identificado como José Alfredo “N”, de 59 años, y resultó herido. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

En el sitio se atendió José Alfredo “N”, de 59 años, quien presentaba herida en la cabeza y luxación de hombro izquierdo, quien, tras ser valorado, se trasladó a las instalaciones de la Clínica Uno del IMSS, para su atención médica correspondiente.

Al arribo del personal de la Guardia Nacional, quienes se hicieron cargo de tomar conocimiento del accidente, se informó que fue una probable dormitada al volante aunada al exceso de velocidad lo que provocó el accidente.

$!Personal de Bomberos de Derramadero atendió al lesionado antes de su traslado a la Clínica Uno del IMSS.
Personal de Bomberos de Derramadero atendió al lesionado antes de su traslado a la Clínica Uno del IMSS. FOTO: ULISES MARTÍNEZ/VANGUARDIA

Se pidieron las grúas para realizar la maniobra correspondiente de retiro del vehículo, el cual quedará asegurado mientras la empresa se responsabiliza por los daños a la vialidad y multas correspondientes.

