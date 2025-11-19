Operador de grúa termina herido al volcar en la carretera a Zacatecas

A un lado de la carretera terminó un camión de plataforma que tenía un brazo de grúa, luego de haberse salido de la vialidad al aparentemente circular a alta velocidad y perder el control a la altura del kilómetro 304 de la carretera a Zacatecas. TE PUEDE INTERESAR: Entrenador de Monclova que anunció en vivo intención de quitarse la vida, agradece mensajes de seguidores

Cerca de las 7:25 de la mañana de este miércoles, se registró el accidente donde varios automovilistas al verlo dieron aviso en los diferentes retenes de autoridades sobre la Carretera 54. Así también se dio aviso al Número de Emergencias 911, de donde se canalizó la llamada a las instalaciones del Cuerpo de Bomberos de Derramadero, quienes acudieron al lugar.

En el sitio se atendió José Alfredo “N”, de 59 años, quien presentaba herida en la cabeza y luxación de hombro izquierdo, quien, tras ser valorado, se trasladó a las instalaciones de la Clínica Uno del IMSS, para su atención médica correspondiente. Al arribo del personal de la Guardia Nacional, quienes se hicieron cargo de tomar conocimiento del accidente, se informó que fue una probable dormitada al volante aunada al exceso de velocidad lo que provocó el accidente.