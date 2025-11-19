Entrenador de Monclova que anunció en vivo intención de quitarse la vida, agradece mensajes de seguidores

    Entrenador de Monclova que anunció en vivo intención de quitarse la vida, agradece mensajes de seguidores
    La publicación de Melin Martz fue sorpresiva para sus más de 15 mil seguidores. FOTO: REDES SOCIALES

En la transmisión, Melin se mostró visiblemente angustiado y citó estar enfrentando problemas personales como conflictos familiares y adicciones. El hecho generó una inmediata reacción de sus seguidores

MONCLOVA, COAHUILA.- Luego de la fuerte alarma que generó su transmisión en vivo donde manifestaba su intención de quitarse la vida, el entrenador y dueño de gimnasio Melin Martz reapareció en redes sociales para agradecer el apoyo de sus seguidores y, a la vez, responder a quienes lo criticaron.

En un mensaje cargado de agradecimiento, Martz reconoció el colapso emocional que sufrió, pero destacó la respuesta de su comunidad:

Amigos de verdad, muchísimas gracias. Ayer se me vino el mundo encima y aun así ustedes me levantaron con pura contención, mensajes y... sí, hasta con los memes que me hicieron (que, la neta, algunos sí me dieron risa aunque estuviera fundido).”

El entrenador utilizó parte de su mensaje para cuestionar a profesionales de la salud mental que habrían emitido juicios en lugar de ofrecer contención, señalando una falta de ética en sus comentarios públicos.

“Qué extraño que quienes hablan de salud emocional pierdan la suya en cuanto alguien falla. Gracias por recordarme que el título no garantiza el criterio. No sé qué esté más raro: – Que yo me haya desplomado emocionalmente en un live – O que l@s Psicólog@s anden juzgando en vez de hacer lo que les toca: contener, observar y callar el ego. Pero bueno... aquí ando, más estable que su ética profesional”, dijo en una publicación en su cuenta de Facebook.

Martz concluyó su mensaje reafirmando que se siente agradecido por quienes lo apoyaron sin juzgarlo en un momento de crisis, y por quienes lo hicieron sentir acompañado:

“Me siento bien agradecido por la gente que no se asusta cuando uno se quiebra, que no juzga, que no corre, que no se esconde. Gracias por estar, por checarme, por hacerme sentir acompañado en medio del caos mental”.

Línea de Ayuda: Si tú o alguien que conoces está pasando por una crisis emocional, se recomienda contactar de inmediato a la Línea de la Vida (800 911 2000) o a los servicios de emergencia (911).

