Entrenador de Monclova que anunció en vivo intención de quitarse la vida, agradece mensajes de seguidores

MONCLOVA, COAHUILA.- Luego de la fuerte alarma que generó su transmisión en vivo donde manifestaba su intención de quitarse la vida, el entrenador y dueño de gimnasio Melin Martz reapareció en redes sociales para agradecer el apoyo de sus seguidores y, a la vez, responder a quienes lo criticaron .

“ Amigos de verdad, muchísimas gracias. Ayer se me vino el mundo encima y aun así ustedes me levantaron con pura contención, mensajes y... sí, hasta con los memes que me hicieron (que, la neta, algunos sí me dieron risa aunque estuviera fundido).”

En un mensaje cargado de agradecimiento, Martz reconoció el colapso emocional que sufrió, pero destacó la respuesta de su comunidad:

El entrenador utilizó parte de su mensaje para cuestionar a profesionales de la salud mental que habrían emitido juicios en lugar de ofrecer contención, señalando una falta de ética en sus comentarios públicos.

“Qué extraño que quienes hablan de salud emocional pierdan la suya en cuanto alguien falla. Gracias por recordarme que el título no garantiza el criterio. No sé qué esté más raro: – Que yo me haya desplomado emocionalmente en un live – O que l@s Psicólog@s anden juzgando en vez de hacer lo que les toca: contener, observar y callar el ego. Pero bueno... aquí ando, más estable que su ética profesional”, dijo en una publicación en su cuenta de Facebook.

Martz concluyó su mensaje reafirmando que se siente agradecido por quienes lo apoyaron sin juzgarlo en un momento de crisis, y por quienes lo hicieron sentir acompañado:

“Me siento bien agradecido por la gente que no se asusta cuando uno se quiebra, que no juzga, que no corre, que no se esconde. Gracias por estar, por checarme, por hacerme sentir acompañado en medio del caos mental”.