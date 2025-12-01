Tren Saltillo-Monterrey generará 3 mil 500 empleos para coahuilenses: CTM

La Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Coahuila estará a cargo de la administración del contrato colectivo para el nuevo tren de pasajeros. El proyecto ferroviario, que conectará Derramadero y Santa Catarina (Nuevo León), representa una inversión superior a los 38 mil millones de pesos.

El anuncio fue hecho por Tereso Medina, Secretario General de la CTM en Coahuila, quien calificó la obra como una “muy buena noticia”. La construcción del tren, impulsada por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, busca mejorar la movilidad en las zonas industriales.

Medina confirmó la participación sindical en la obra y destacó la relevancia del tramo, que abarca alrededor de 120 kilómetros. El líder sindical hizo público el nuevo rol de la central obrera en la infraestructura: “Hago público apenas en este momento que la CTM va a administrar el contrato colectivo del tren del norte de pasajeros en el tramo de Derramadero a Santa Catarina, que son alrededor de 120 km”, declaró Tereso Medina.

La inversión anunciada para este proyecto es significativa. “La inversión que dio a conocer la doctora Claudia Sheinbaum Pardo en este tramo son cerca de, o un poquito más de, 38 mil millones de pesos”, detalló el Secretario General.

El beneficio inmediato se reflejará en la generación de empleo para el sector transportista. Medina aseguró que los trabajadores del ramo “tendrán empleo durante tres años” por medio de las organizaciones sindicales, con la CTM como puerta de entrada.

Además, la fase de construcción de la infraestructura requerirá una gran cantidad de mano de obra especializada. Esto significa “mínimo la ocupación de 3 mil 500 trabajadores de base, hasta de repente en picos hacia arriba de 5 mil a 5 mil 500”.

La prioridad de la CTM, en concordancia con la visión del estado, es asegurar que los beneficios se queden en la región. “Vamos a darle privilegio a los coahuilenses vía sindicatos”, afirmó el líder.

En este mismo sentido, Medina aseguró que buscará que “las proveedurías de materiales de construcción también, en su gran mayoría, puedan ser coahuilenses”. El padrón de camiones y trabajadores ya se está realizando en coordinación con la Secretaría del Trabajo.