Fiestas decembrinas dejarán derrama de 250 mdp en el Sureste de Coahuila: Canirac

La industria restaurantera de la región Sureste de Coahuila prevé un cierre de año excepcional. Isidoro García, representante de la Canirac, estima una derrama económica de hasta 250 millones de pesos, impulsada por tres sectores clave: posadas corporativas, cenas navideñas y festejos de Año Nuevo. La temporada se consolida como el periodo de mayores ventas para los establecimientos gastronómicos.

El líder del organismo empresarial destacó que el sector se prepara para su mejor época. Se espera cerrar “con números positivos, con ventas importantes en tres sectores”, aseguró Isidoro García, anticipando un importante cierre de bimestre.

El primer motor de las ventas son las tradicionales posadas, divididas en las que se realizan dentro de los mismos establecimientos. El segundo punto son las “ventas masivas a través de la industria automotriz” y otros corporativos de la región.

Estos eventos corporativos comenzaron hace un par de semanas y son altamente valorados por el personal. “Esas posadas que en realidad valora mucho la parte de los empleados, los operativos y demás, y que en un momento dado también para el tema restaurantero es muy importante”.

García detalló que, si hay alrededor de 220 empresas, cerca del 60 por ciento realiza eventos. “Sí traemos más de 100 eventos realizados aquí en la ciudad”, los cuales pueden ser en formato de cena-baile o “días de la familia”.

El segundo rubro son las cenas navideñas, donde las familias optan por la comodidad. Es una alternativa que busca la “tranquilidad de las damas de casa, que puedan disfrutar de una cena y que la puedan comprar en el restaurante de su preferencia”.

Finalmente, el tercer sector es el cierre de año y la celebración de Año Nuevo. Esto incluye la oportunidad de “poder separar y poder disfrutar en algún restaurante y recibir el Año Nuevo” con paquetes de tres a cinco tiempos.

El sector gastronómico se muestra optimista ante el panorama de ventas. “Definitivamente esperemos cerrar con una venta aproximada de 250 millones de pesos en el tema gastronómico”, concluyó el representante de la Canirac.

El esfuerzo está centrado en capitalizar la temporada. “Lo estamos aprovechando, lo estamos tratando de, ahora sí que, subirnos a esa ola de buen cierre de año y poder terminar con mejores indicadores”, concluyó.