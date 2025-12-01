Se puede decir... Que México no ‘crece’

Su avance es lento ya que su economía así lo revela, porque tanto el Banxico, como otros se han atrevido en calificar a la 4T, en que es un fracaso, y por ende, hacen estudios comparativos con los antecesores de Claudia, que la dejan en cuestiones de economía y crecimiento, por la calle de la amargura, que pone a temblar a sus gobernados, que ya están sintiendo los rigores de que la economía mexicana, está pasando en estos momentos por una severa crisis, que ojalá, se enderece y sobre todo, “se” supere.