Se puede decir... Que México no ‘crece’
/ 1 diciembre 2025
Pero no se puede decir... Que casi se “estanca”
Su avance es lento ya que su economía así lo revela, porque tanto el Banxico, como otros se han atrevido en calificar a la 4T, en que es un fracaso, y por ende, hacen estudios comparativos con los antecesores de Claudia, que la dejan en cuestiones de economía y crecimiento, por la calle de la amargura, que pone a temblar a sus gobernados, que ya están sintiendo los rigores de que la economía mexicana, está pasando en estos momentos por una severa crisis, que ojalá, se enderece y sobre todo, “se” supere.