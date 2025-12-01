Se puede decir... Que México no ‘crece’

Opinión
/ 1 diciembre 2025
    Se puede decir... Que México no ‘crece’
    Victoria Rodríguez Ceja, gobernadora del Banxico, durante su participación en la presentación del plan de Política Nacional de Inclusión Financiera 2025-2030. Foto: Cuartoscuro/Daniel Augusto

Pero no se puede decir... Que casi se “estanca”

Su avance es lento ya que su economía así lo revela, porque tanto el Banxico, como otros se han atrevido en calificar a la 4T, en que es un fracaso, y por ende, hacen estudios comparativos con los antecesores de Claudia, que la dejan en cuestiones de economía y crecimiento, por la calle de la amargura, que pone a temblar a sus gobernados, que ya están sintiendo los rigores de que la economía mexicana, está pasando en estos momentos por una severa crisis, que ojalá, se enderece y sobre todo, “se” supere.

Temas


Crecimiento
Economía
finanzas

Localizaciones


México

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


Banxico
Ángel García Castillo

Licenciado en Derecho. Autor de la columna “Lo que no se puede decir”, la cual se lee en varias difusoras, obteniendo con ella El Premio Estatal de Periodismo “Editorial Radio”. Su columna se ha publicado en distintos periódicos, entre ellos El Siglo de Torreón.

