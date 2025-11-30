Se puede decir... Que el miedo no anda en ‘burro’
/ 30 noviembre 2025
Pero no se puede decir... Que en esta ocasión si “anduvo”
La caída de Alejandro Gertz Manero, ha provocado una y mil especulaciones, al grado de que se morían de miedo que el Fiscal, empezara a actuar conforme a Derecho y tuvieran que ir cayendo como soldaditos de barro o mejor dicho al igual que fichas de dominó cada uno de los altos funcionarios del actual Gobierno de la República, y sin ir más lejos: solo mencionaré a Omar García Harfuch, que es testigo clave en el sonado caso de Ayotzinapa, y como él hay otros casos que destaparía el Fiscal cesado, por eso y más, “no” les convenía.