Se puede decir... Que el miedo no anda en ‘burro’

Opinión
/ 30 noviembre 2025
    Alejandro Gertz Manero, el entonces fiscal general de la República, al finalizar su intervención en la conferencia matutina realizada en Palacio Nacional. Foto: Cuartoscuro/Mario Jasso

Pero no se puede decir... Que en esta ocasión si “anduvo”

La caída de Alejandro Gertz Manero, ha provocado una y mil especulaciones, al grado de que se morían de miedo que el Fiscal, empezara a actuar conforme a Derecho y tuvieran que ir cayendo como soldaditos de barro o mejor dicho al igual que fichas de dominó cada uno de los altos funcionarios del actual Gobierno de la República, y sin ir más lejos: solo mencionaré a Omar García Harfuch, que es testigo clave en el sonado caso de Ayotzinapa, y como él hay otros casos que destaparía el Fiscal cesado, por eso y más, “no” les convenía.

Ángel García Castillo

Licenciado en Derecho. Autor de la columna “Lo que no se puede decir”, la cual se lee en varias difusoras, obteniendo con ella El Premio Estatal de Periodismo “Editorial Radio”. Su columna se ha publicado en distintos periódicos, entre ellos El Siglo de Torreón.

