Organizaciones convocan a rueda de prensa y exposición sobre los efectos del fracking en Coahuila

De acuerdo con la invitación difundida por las organizaciones, el evento forma parte de una jornada colectiva en la que distintas agrupaciones de Coahuila manifestarán su rechazo a los planes de Petróleos Mexicanos (Pemex) para reactivar el fracking dentro del Plan Estratégico 2025-2030 . Durante el encuentro se leerá un posicionamiento conjunto firmado por más de 20 colectivos de diversas regiones, seguido de un recorrido guiado por la exposición.

C onexiones Climáticas y la Alianza Mexicana contra el Fracking convocaron a medios y público en general a la rueda de prensa e inauguración de la exposición fotográfica “Así se ve el fracking” , que se realizará el martes 4 de noviembre a las 17:00 horas en la Academia Interamericana de Derechos Humanos , ubicada en el cruce de Juárez e Hidalgo , en el Centro de Saltillo .

El tema ha sido recurrente en los últimos años. En 2015, VANGUARDIA publicó que Coahuila recibiría inversiones estimadas en 6.4 mil millones de dólares para la extracción de gas shale mediante fractura hidráulica, con proyectos en las cuencas de Sabinas y Burgos. Desde entonces, el debate ha girado entre los beneficios económicos prometidos y las advertencias sobre el uso intensivo de agua.

Para 2018, este medio documentó que la cantidad de agua requerida por pozo equivalía al consumo de medio Saltillo, y que el Clúster de Energía del Estado reconocía un vacío legal que permitiría el uso de acuíferos destinados al abasto público. Ese mismo año, ambientalistas alertaron sobre posibles daños a la salud y al territorio por la reinyección de residuos.

En ese periodo también se registraron posturas encontradas dentro de la industria y el gobierno. Mientras asociaciones empresariales aseguraban que las nuevas técnicas reducían el impacto ambiental, especialistas locales advertían que la fractura hidráulica podría incrementar la vulnerabilidad sísmica de la región.

Hacia 2024, VANGUARDIA reportó que la disputa por el agua en el norte del estado se intensificó, especialmente en zonas como Nava y Cinco Manantiales, donde se señaló que el consumo industrial y los proyectos energéticos presionan los recursos hídricos. En 2025, nuevas alertas surgieron luego de que organizaciones nacionales advirtieran sobre la intención de Pemex de retomar el fracking como parte de su estrategia de producción de gas natural.

La exposición y la rueda de prensa del martes buscarán visibilizar los impactos que deja la extracción de gas fósil en el territorio y las comunidades, así como promover un debate público sobre el futuro energético del estado. El acceso será libre y la convocatoria está abierta a toda persona interesada.