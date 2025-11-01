Incrementan en Coahuila infancias no binarias, revela consulta del INE

Coahuila
/ 1 noviembre 2025
    Incrementan en Coahuila infancias no binarias, revela consulta del INE
    En Coahuila, la consulta del INE recabó las voces de 257 mil 93 niñas, niños y adolescentes. FOTO: CUARTOSCURO

La proporción de menores que no se identifican como hombres o mujeres subió de 1.1 a 1.5 por ciento del total de participantes en Consulta Infantil y Juvenil

La última edición de la Consulta Infantil y Juvenil (CIJ) del Instituto Nacional Electoral (INE) reveló que en Coahuila, más de tres mil niños no se identifican como hombres o mujeres, sino como otro tipo de género.

Esta edición de la CIJ, que tuvo su corte al final del 2024, fue presentada el pasado martes, cuando las autoridades electorales informaron que los resultados de la misma sirven como una fotografía panorámica sobre los pensamientos, las necesidades y los problemas que habitan en las personas que tienen entre 3 y 17 años.

TE PUEDE INTERESAR: Invitan en Coahuila a vivir tradición del Día de Muertos en familia

La consulta, que a nivel nacional tuvo la participación de 10 millones de personas, en Coahuila recolectó las voces de 257 mil 93 niñas, niños y adolescentes de todas partes del Estado y en diversos contextos.

Uno de los primeros datos que arroja la consulta, es que, del total de los participantes, al menos tres mil 784 manifestaron no identificarse con el género masculino ni femenino o se identifican de una manera distinta.

Este total comprende a un 1.5 por ciento del total de la muestra de niños y adolescentes que participaron en esta ocasión.

En comparación con la consulta que se reveló a finales del 2022, esta población tuvo un incremento a nivel porcentual, pues en aquellos resultados se reflejó que 1.1 por ciento de los niños que representaban a mil 533, se encontraba en esta situación.

El 28 de octubre del año pasado, el Congreso del Estado de Coahuila recibió una propuesta para declarar el 13 de noviembre como el Día de las Personas No Binarias; sin embargo, hasta hoy los diputados que integran el Legislativo no se han pronunciado.

Temas


Diversidad Sexual
A20

true

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
En contraste, muertes en accidentes tienen tendencia irregular en 2025: van más que en 2020, pero menos que en 2024.

Coahuila: En 6 años, aumentan ¡147%! lesionados en accidentes de tránsito
Coahuila quiere entrar al mapa de los chips

Coahuila quiere entrar al mapa de los chips
Estudios revelan la situación en la que se encuentra el Río Colorado, pero no se detalla actualidad de Río Bravo.

Debe México aumentar 52% entregas de agua a EU para ponerse al corriente en 5 años
EU recurrió a instalaciones no convencionales, como prisiones ubicadas en zonas remotas, estructuras precarias tipo tienda de campaña y cárceles en otros países.

Bate Trump récord histórico de detenciones de migrantes irregulares
La presidenta Claudia Sheinbaum expresa sus condolencias a la familia de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, tras su asesinato durante la celebración del Día de Muertos en Michoacán

‘Condenable, cobarde, vil homicidio’: Sheinbaum señala investigaciones sobre asesinato de Carlos Manzo
true

La ejecución de Carlos Manzo
Desconsuelo

Desconsuelo
true

POLITICÓN: Ramírez Bedolla es repudiado en funeral de Carlos Manzo, alcalde asesinado de Uruapan