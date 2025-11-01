Incrementan en Coahuila infancias no binarias, revela consulta del INE

La última edición de la Consulta Infantil y Juvenil (CIJ) del Instituto Nacional Electoral (INE) reveló que en Coahuila, más de tres mil niños no se identifican como hombres o mujeres, sino como otro tipo de género.

Esta edición de la CIJ, que tuvo su corte al final del 2024, fue presentada el pasado martes, cuando las autoridades electorales informaron que los resultados de la misma sirven como una fotografía panorámica sobre los pensamientos, las necesidades y los problemas que habitan en las personas que tienen entre 3 y 17 años.

La consulta, que a nivel nacional tuvo la participación de 10 millones de personas, en Coahuila recolectó las voces de 257 mil 93 niñas, niños y adolescentes de todas partes del Estado y en diversos contextos.

Uno de los primeros datos que arroja la consulta, es que, del total de los participantes, al menos tres mil 784 manifestaron no identificarse con el género masculino ni femenino o se identifican de una manera distinta.

Este total comprende a un 1.5 por ciento del total de la muestra de niños y adolescentes que participaron en esta ocasión.

En comparación con la consulta que se reveló a finales del 2022, esta población tuvo un incremento a nivel porcentual, pues en aquellos resultados se reflejó que 1.1 por ciento de los niños que representaban a mil 533, se encontraba en esta situación.

El 28 de octubre del año pasado, el Congreso del Estado de Coahuila recibió una propuesta para declarar el 13 de noviembre como el Día de las Personas No Binarias; sin embargo, hasta hoy los diputados que integran el Legislativo no se han pronunciado.