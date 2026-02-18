Evitan policías de Saltillo que hombre se arroje de puente frente a la Central de Autobuses

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 18 febrero 2026
    Evitan policías de Saltillo que hombre se arroje de puente frente a la Central de Autobuses
    Elementos de la Policía Municipal evitaron que un hombre se arrojara desde un puente peatonal sobre el bulevar Luis Echeverría Álvarez. Cortesía

El afectado fue resguardado y canalizado a la UNIF para recibir atención especializada

Alrededor de las 3:00 horas de este miércoles, elementos de la Policía Municipal atendieron el reporte de una persona que presuntamente intentaba arrojarse desde un puente peatonal ubicado sobre el bulevar Luis Echeverría Álvarez, frente a la Central de Autobuses, al sur de Saltillo.

Al lugar acudieron el delegado del sector sur, Alberto Eguía, el oficial Jhonatan Miguel Ángel y otros uniformados, quienes localizaron a un hombre en situación de riesgo, colocado sobre la estructura del paso peatonal.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo analiza renombrar calles en honor a mujeres destacadas

$!El delegado del sector sur intervino directamente al sujetar de los pies al hombre en riesgo, mientras otros oficiales lo distraían; posteriormente fue canalizado a la UNIF para recibir atención especializada
El delegado del sector sur intervino directamente al sujetar de los pies al hombre en riesgo, mientras otros oficiales lo distraían; posteriormente fue canalizado a la UNIF para recibir atención especializada Cortesía

De acuerdo con la información oficial, mientras algunos agentes entablaron diálogo con el individuo para distraerlo y ganar tiempo, el delegado se aproximó por la parte inferior del puente y logró sujetarlo de los pies, evitando que se lanzara al vacío, en una maniobra que implicó alto riesgo para ambos.

Tras ponerlo a salvo y descenderlo de la estructura, los oficiales lo resguardaron y confirmaron que se identificó como Miguel Ángel. No se reportaron lesiones derivadas del incidente.

Posteriormente, fue canalizado a la Unidad de Integración Familiar (UNIF) para su valoración y atención especializada.

Las autoridades recordaron que, ante una situación de crisis, la ciudadanía puede comunicarse al 911, a la Línea de la Vida al 800 822 3737 o a UNIF al 844 410 4003.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
Última hora Saltillo

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La medida solo se aplicaría en caso de registrarse contagios confirmados

Reitera Coahuila que cubrebocas no será obligatorio en escuelas por sarampión
La Catedral de Santiago será sede de las principales celebraciones de Semana Santa 2026 en Saltillo.

Diócesis de Saltillo presenta su programa para la Semana Santa
También funciona para dar seguimiento a citas médicas de los derechohabientes.

IMSS Coahuila destaca importancia de la Cartilla Nacional de Salud para prevención y seguimiento médico
Santos... El número uno

Santos... El número uno
Atrincherado

Atrincherado
La expulsión de Marx

La expulsión de Marx
true

AMLO: Presidente de la Muerte
true

POLITICÓN: Juicio del Z-40 en Estados Unidos exhibe la deuda en México con las víctimas