Evitan policías de Saltillo que hombre se arroje de puente frente a la Central de Autobuses
El afectado fue resguardado y canalizado a la UNIF para recibir atención especializada
Alrededor de las 3:00 horas de este miércoles, elementos de la Policía Municipal atendieron el reporte de una persona que presuntamente intentaba arrojarse desde un puente peatonal ubicado sobre el bulevar Luis Echeverría Álvarez, frente a la Central de Autobuses, al sur de Saltillo.
Al lugar acudieron el delegado del sector sur, Alberto Eguía, el oficial Jhonatan Miguel Ángel y otros uniformados, quienes localizaron a un hombre en situación de riesgo, colocado sobre la estructura del paso peatonal.
De acuerdo con la información oficial, mientras algunos agentes entablaron diálogo con el individuo para distraerlo y ganar tiempo, el delegado se aproximó por la parte inferior del puente y logró sujetarlo de los pies, evitando que se lanzara al vacío, en una maniobra que implicó alto riesgo para ambos.
Tras ponerlo a salvo y descenderlo de la estructura, los oficiales lo resguardaron y confirmaron que se identificó como Miguel Ángel. No se reportaron lesiones derivadas del incidente.
Posteriormente, fue canalizado a la Unidad de Integración Familiar (UNIF) para su valoración y atención especializada.
Las autoridades recordaron que, ante una situación de crisis, la ciudadanía puede comunicarse al 911, a la Línea de la Vida al 800 822 3737 o a UNIF al 844 410 4003.