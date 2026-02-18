Evitan policías de Saltillo que hombre se arroje de puente frente a la Central de Autobuses

Alrededor de las 3:00 horas de este miércoles, elementos de la Policía Municipal atendieron el reporte de una persona que presuntamente intentaba arrojarse desde un puente peatonal ubicado sobre el bulevar Luis Echeverría Álvarez, frente a la Central de Autobuses, al sur de Saltillo.

Al lugar acudieron el delegado del sector sur, Alberto Eguía, el oficial Jhonatan Miguel Ángel y otros uniformados, quienes localizaron a un hombre en situación de riesgo, colocado sobre la estructura del paso peatonal.

