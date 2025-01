Padres que faciliten vehículos a menores pueden enfrentar cárcel, advierte Tránsito de Saltillo

Recientemente, un accidente de tránsito en Saltillo protagonizado por una menor de edad que conducía un vehículo tipo Razer, un todo terreno que ha ganado popularidad entre los jóvenes, ha dejado como saldo una menor lesionada. Este incidente ha provocado una serie de reacciones de parte de las autoridades, especialmente en la subdirección de Tránsito Municipal, que recordó la gravedad de permitir que los menores tengan acceso a vehículos.

Zulema Banda, subdirectora de Tránsito en Saltillo, enfatizó que la acción de facilitar vehículos a menores de edad constituye un delito tipificado en el Código Penal, lo cual podría acarrear penas de prisión para los padres responsables.

“La situación se agrava porque, en muchos casos, los padres no son conscientes del riesgo al que exponen a sus hijos. Facilitarles vehículos como motocicletas, cuatrimotos, ATVs o razers no solo pone en peligro a los menores, sino también a otros conductores y peatones”, comentó Zulema Banda en una reciente rueda de prensa. La subdirectora destacó que este tipo de incidentes no solo son un riesgo físico para los menores involucrados, sino que también son una violación a la ley, que establece sanciones severas.

Artículo 327 del Código Penal establece que aquellos que faciliten vehículos a menores de edad, y estos sean involucrados en accidentes que resulten en daños, lesiones o incluso la muerte de una persona, podrían enfrentar penas de entre seis meses y dos años de prisión, además de una multa. Banda subrayó la importancia de este marco legal para evitar tragedias, haciendo un llamado a la conciencia de los padres para que no permitan que sus hijos menores se suban al volante.

“Aunque los vehículos como el Razer no están específicamente prohibidos por la legislación vigente ni en el reglamento de tránsito municipal, lo que realmente se busca es la protección de los menores. Nadie debe permitir que un joven conduzca un vehículo sin la experiencia y madurez necesaria. La responsabilidad de los padres es clave para evitar estos incidentes”, expresó Banda.

La subdirectora también señaló que la situación refleja la necesidad urgente de revisar y actualizar la normativa relacionada con la circulación de estos vehículos, especialmente aquellos destinados al deporte extremo. A pesar de que no existe una regulación específica que prohíba la circulación de Razers, se está trabajando en la implementación de nuevas reglas para asegurar que los menores no puedan utilizarlos sin supervisión adecuada.

“Es necesario hacer la regulación de ciertos artículos y meter ciertas reglas que se han visto más frecuentes en los últimos años con respecto a varios vehículos. Este trabajo continúa en conjunto con las autoridades locales y expertos en seguridad vial. Sin embargo, la conciencia de los padres es crucial en este momento para evitar que situaciones como estas se repitan”, comentó Zulema Banda.

Por último, las autoridades municipales reiteraron que, en caso de que los menores sean involucrados en accidentes, los responsables pueden enfrentar consecuencias legales severas. Este tipo de incidentes, aunque no siempre fatales, pueden tener consecuencias graves, y por ello, hacer un llamado a la prudencia y la responsabilidad parental es esencial.