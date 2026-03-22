Pandilla desata destrozos en viviendas y vehículos en el Centro de Saltillo; hay dos detenidos y dos lesionados

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Saltillo
/ 22 marzo 2026
    Pandilla desata destrozos en viviendas y vehículos en el Centro de Saltillo; hay dos detenidos y dos lesionados
    Vehículos estacionados resultaron dañados tras el paso de los pandilleros en el centro de la ciudad. VANGUARDIA

Vecinos denunciaron que no es la primera ocasión en que ocurren agresiones similares en la zona, por lo que solicitaron mayor presencia policial y rondines de vigilancia

Dos lesionados, dos detenidos, dos viviendas vandalizadas y al menos siete vehículos dañados fueron el resultado de una riña sobre la calle Zarco, en el Centro de Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 03:00 horas, cuando vecinos indicaron que un grupo de jóvenes pertenecientes a una pandilla denominada “Los Trolas” se encontraban persiguiendo a un joven, el cual aprovechó que se encontraba una vivienda entreabierta para ingresar.

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$!Viviendas fueron vandalizadas por el grupo durante la madrugada.
Viviendas fueron vandalizadas por el grupo durante la madrugada. VANGUARDIA

El grupo de maleantes ingresó a la fuerza para posteriormente dañar muebles de la propiedad, además de agredir a un hombre, el cual intentó calmarlos.

$!Viviendas del sector presentaron daños en vidrios y mobiliario tras la irrupción del grupo de pandilleros.
Viviendas del sector presentaron daños en vidrios y mobiliario tras la irrupción del grupo de pandilleros. VANGUARDIA

Posteriormente, avanzaron sobre la calle antes mencionada hacia el cruce con Abasolo, en donde de igual manera ingresaron a un domicilio para destrozar vidrios y muebles, lesionando a un masculino, mismo que fue despojado de sus pertenencias.

$!Dos personas resultaron lesionadas durante los disturbios registrados en la calle Zarco.
Dos personas resultaron lesionadas durante los disturbios registrados en la calle Zarco. VANGUARDIA

Familiares del lesionado acudieron al lugar para posteriormente trasladarlo por sus propios medios a un nosocomio para su pronta atención médica.

$!Vecinos reportaron los hechos al 911 ante los destrozos y agresiones.
Vecinos reportaron los hechos al 911 ante los destrozos y agresiones. VANGUARDIA

Los vecinos, al ver lo sucedido, solicitaron la presencia de las autoridades correspondientes; sin embargo, mientras los oficiales arribaban al lugar, el grupo de pandilleros comenzó a dañar los vehículos que se encontraban estacionados.

Al arribar las autoridades, el grupo involucrado se dispersó para huir con rumbo a la calle Simón Bolívar.

Afectados manifestaron no ser la primera vez que reciben agresiones de parte de esta pandilla, pues señalaron que todo comenzó por una jovencita, la cual solicitó la presencia de los “malandros” para realizar los destrozos.

$!Autoridades lograron la detención de dos presuntos agresores tras los hechos.
Autoridades lograron la detención de dos presuntos agresores tras los hechos. VANGUARDIA

Finalmente, los oficiales lograron la detención de dos jóvenes, quienes fueron señalados como principales agresores; sin embargo, de igual manera se les indicó a los afectados acudir al Ministerio Público para levantar una denuncia.

Los colonos indicaron la necesidad de tener rondines por la zona, pues las autoridades suelen tardar en acudir al lugar cuando se suscita una riña.

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