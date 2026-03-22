Pandilla desata destrozos en viviendas y vehículos en el Centro de Saltillo; hay dos detenidos y dos lesionados

Dos lesionados, dos detenidos, dos viviendas vandalizadas y al menos siete vehículos dañados fueron el resultado de una riña sobre la calle Zarco, en el Centro de Saltillo. Los hechos se registraron alrededor de las 03:00 horas, cuando vecinos indicaron que un grupo de jóvenes pertenecientes a una pandilla denominada “Los Trolas” se encontraban persiguiendo a un joven, el cual aprovechó que se encontraba una vivienda entreabierta para ingresar.

El grupo de maleantes ingresó a la fuerza para posteriormente dañar muebles de la propiedad, además de agredir a un hombre, el cual intentó calmarlos.

Posteriormente, avanzaron sobre la calle antes mencionada hacia el cruce con Abasolo, en donde de igual manera ingresaron a un domicilio para destrozar vidrios y muebles, lesionando a un masculino, mismo que fue despojado de sus pertenencias.

Familiares del lesionado acudieron al lugar para posteriormente trasladarlo por sus propios medios a un nosocomio para su pronta atención médica.

Los vecinos, al ver lo sucedido, solicitaron la presencia de las autoridades correspondientes; sin embargo, mientras los oficiales arribaban al lugar, el grupo de pandilleros comenzó a dañar los vehículos que se encontraban estacionados. Al arribar las autoridades, el grupo involucrado se dispersó para huir con rumbo a la calle Simón Bolívar. Afectados manifestaron no ser la primera vez que reciben agresiones de parte de esta pandilla, pues señalaron que todo comenzó por una jovencita, la cual solicitó la presencia de los “malandros” para realizar los destrozos.

Finalmente, los oficiales lograron la detención de dos jóvenes, quienes fueron señalados como principales agresores; sin embargo, de igual manera se les indicó a los afectados acudir al Ministerio Público para levantar una denuncia. Los colonos indicaron la necesidad de tener rondines por la zona, pues las autoridades suelen tardar en acudir al lugar cuando se suscita una riña.

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