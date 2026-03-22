Acelerado pierde el control y se impacta contra muro de contención, en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 22 marzo 2026
    Acelerado pierde el control y se impacta contra muro de contención, en Saltillo
    El vehículo terminó en medio de la vialidad tras impactarse contra el muro de contención. MARTÍN ROJAS

El percance dejó únicamente daños materiales y el vehículo fue remitido a un corralón, mientras que el caso quedó a disposición del Ministerio Público de Asuntos Viales

El conductor de una camioneta de la marca Chevrolet protagonizó un aparatoso percance vehicular, pues al conducir a presunto exceso de velocidad perdió el control del volante, lo que ocasionó que se impactara contra un muro de contención en el distribuidor vial El Sarape de Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 02:00 horas, cuando el involucrado transitaba con dirección de oriente a poniente sobre el bulevar Fundadores. Al tomar el puente vehicular del distribuidor vial “El Sarape”, con dirección al periférico Luis Echeverría Álvarez, debido al presunto exceso de velocidad perdió el control del volante para posteriormente impactarse contra el muro de contención.

$!Pese a lo aparatoso del choque, no se reportaron personas lesionadas.
Pese a lo aparatoso del choque, no se reportaron personas lesionadas. MARTÍN ROJAS

Tras el impacto, avanzó unos cuantos metros hasta finalmente quedar en medio de la vialidad, por lo que testigos de lo ocurrido llamaron al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades competentes.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar señalado para tomar conocimiento de lo ocurrido, además de abanderar la circulación para así prevenir otro accidente.

$!Elementos de Tránsito Municipal abanderaron la zona para evitar otro percance.
Elementos de Tránsito Municipal abanderaron la zona para evitar otro percance. MARTÍN ROJAS

Afortunadamente, y pese a lo aparatoso del impacto, no se registraron personas lesionadas, siendo innecesaria la presencia de paramédicos de alguna institución médica.

Finalmente, el vehículo fue remolcado hacia un corralón, siendo consignado el accidente al Ministerio Público de Asuntos Viales, en donde se deslindarán las responsabilidades.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


accidentes viales
Choques
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
true

true

