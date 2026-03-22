Acelerado pierde el control y se impacta contra muro de contención, en Saltillo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El conductor de una camioneta de la marca Chevrolet protagonizó un aparatoso percance vehicular, pues al conducir a presunto exceso de velocidad perdió el control del volante, lo que ocasionó que se impactara contra un muro de contención en el distribuidor vial El Sarape de Saltillo.
Los hechos se registraron alrededor de las 02:00 horas, cuando el involucrado transitaba con dirección de oriente a poniente sobre el bulevar Fundadores. Al tomar el puente vehicular del distribuidor vial “El Sarape”, con dirección al periférico Luis Echeverría Álvarez, debido al presunto exceso de velocidad perdió el control del volante para posteriormente impactarse contra el muro de contención.
Tras el impacto, avanzó unos cuantos metros hasta finalmente quedar en medio de la vialidad, por lo que testigos de lo ocurrido llamaron al número de emergencias 911 para solicitar la presencia de las autoridades competentes.
Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar señalado para tomar conocimiento de lo ocurrido, además de abanderar la circulación para así prevenir otro accidente.
Afortunadamente, y pese a lo aparatoso del impacto, no se registraron personas lesionadas, siendo innecesaria la presencia de paramédicos de alguna institución médica.
Finalmente, el vehículo fue remolcado hacia un corralón, siendo consignado el accidente al Ministerio Público de Asuntos Viales, en donde se deslindarán las responsabilidades.