Pandilleros incendian vivienda en Saltillo

Un grupo de pandilleros de la colonia Nueva Tlaxcala incendió una casa abandonada, lo que movilizó a elementos del Cuerpo de Bomberos.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 20:00 horas en la calle Bartolomé Chilahuatl, entre Tomás de Abis y Joaquín de Velazco. De acuerdo con vecinos del sector, el inmueble llevaba más de seis meses deshabitado. Durante ese tiempo, los presuntos responsables aprovecharon para robar los marcos de las ventanas, puertas e incluso el cableado eléctrico.

TE PUEDE INTERESAR: Ebrio derrapa en su auto, choca y sale huyendo, en Saltillo

Al no encontrar más objetos de valor para sustraer, se apoderaron del domicilio y lo utilizaron como punto de reunión. Incluso, el propietario solicitó la intervención de las autoridades para desalojarlos, situación que presuntamente molestó a los ocupantes ilegales.

Durante la tarde de este martes, los sujetos regresaron al inmueble con la intención de causar daños en su interior, lo que derivó en el incendio. Personal del Cuerpo de Bomberos acudió al llamado de emergencia y logró sofocar las llamas tras aproximadamente 45 minutos de labores. El propietario del inmueble deberá interponer una denuncia ante las autoridades correspondientes en contra de quien o quienes resulten responsables, por el delito de daños calificados.