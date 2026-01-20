Ebrio derrapa en su auto, choca y sale huyendo, en Saltillo

Un conductor en estado de ebriedad provocó un fuerte choque por alcance y, con el fin de evadir su responsabilidad por los cuantiosos daños materiales, se dio a la fuga.

El accidente ocurrió alrededor de las 19:00 horas sobre la prolongación Otilio González, en el cruce con la calle Berberisco, en la colonia La Herradura. El presunto responsable, cuya identidad se desconoce, conducía una camioneta Chevrolet Traverse, color blanco. Circulaba a exceso de velocidad de oriente a poniente por dicha vialidad; sin embargo, el pavimento mojado debido a las fuertes lluvias le impidió frenar a tiempo.

La camioneta derrapó y se impactó por alcance contra una Dodge RAM que se encontraba momentáneamente estacionada. El afectado, Martín Eleazar, quien viajaba acompañado de su hijo y su nieta, resultó ileso junto con sus acompañantes. No obstante, el afectado manifestó que al descender de su vehículo, el conductor responsable abandonó la unidad y huyó del lugar a pie.

Al interior de la camioneta del presunto responsable fueron localizadas latas y envases de cerveza, los cuales presuntamente habría consumido mientras conducía. Elementos de Tránsito Municipal aseguraron los vehículos involucrados y los pusieron a disposición del Ministerio Público, donde el responsable deberá comparecer para rendir su declaración y responder por los daños ocasionados.