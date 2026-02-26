Solicitan licencia cuatro integrantes del Cabildo de Saltillo para participar en elecciones

Al término de la segunda sesión ordinaria de Cabildo del mes de febrero, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, confirmó que cuatro integrantes del cuerpo colegiado solicitaron licencia para separarse de sus cargos y participar en el próximo proceso electoral.

“Cuatro miembros de nuestro Cabildo están solicitando licencia para poder participar en el proceso electoral, tratando de competir o poder de alguna otra manera irse encaminando hacia la elección del 7 de junio”, explicó el mandatario municipal.

Los funcionarios que se separan de sus funciones son la síndica Marimar Arroyo; el regidor Eduardo Medrano, del PRI; el regidor Michel Márquez, de Movimiento Ciudadano; y la regidora Alejandra Salazar, de MORENA, a quienes el alcalde les deseó éxito en sus aspiraciones.

Díaz González aclaró que, tras la jornada electoral, los funcionarios tienen la posibilidad de retomar sus funciones en el Cabildo. Aquellos que resulten ganadores en los comicios podrán permanecer en sus cargos actuales hasta el 31 de diciembre de este año.