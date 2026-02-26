Solicitan licencia cuatro integrantes del Cabildo de Saltillo para participar en elecciones
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Personajes
Javier Díaz González desea éxito a funcionarios que buscan participar en el proceso electoral y anuncia estudios para obras viales clave
Al término de la segunda sesión ordinaria de Cabildo del mes de febrero, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, confirmó que cuatro integrantes del cuerpo colegiado solicitaron licencia para separarse de sus cargos y participar en el próximo proceso electoral.
“Cuatro miembros de nuestro Cabildo están solicitando licencia para poder participar en el proceso electoral, tratando de competir o poder de alguna otra manera irse encaminando hacia la elección del 7 de junio”, explicó el mandatario municipal.
TE PUEDE INTERESAR: Oposición advierte que Reforma Electoral formaliza “acordeones” en elecciones
Los funcionarios que se separan de sus funciones son la síndica Marimar Arroyo; el regidor Eduardo Medrano, del PRI; el regidor Michel Márquez, de Movimiento Ciudadano; y la regidora Alejandra Salazar, de MORENA, a quienes el alcalde les deseó éxito en sus aspiraciones.
Díaz González aclaró que, tras la jornada electoral, los funcionarios tienen la posibilidad de retomar sus funciones en el Cabildo. Aquellos que resulten ganadores en los comicios podrán permanecer en sus cargos actuales hasta el 31 de diciembre de este año.
REALIZAN ESTUDIOS EN CRUCE CLAVE
En temas de infraestructura, el munícipe informó sobre los estudios de aforo vehicular que se realizan en el cruce de Vito Alessio Robles y Nazario Ortiz. Estos datos serán presentados ante el Gobierno Federal para gestionar una intervención necesaria en dicho sector.
“Lo que nosotros tenemos que tener es el aforo vehicular en diferentes horas del día, a diferentes días de la semana, porque eso es lo que vamos a mostrar nosotros al Gobierno Federal para la intervención que se va a tener que hacer”, afirmó.
PREVENCIÓN DE INCENDIOS
Sobre la prevención de incendios forestales, el alcalde alertó que las lluvias del 2024 generaron una gran cantidad de vegetación que hoy funciona como combustible seco. Ante esto, anunció una reunión de coordinación con el Gobierno del Estado y la sociedad civil.
“Hay mucho combustible, mucha vegetación... y lo ha estado seco esta primera parte del año. Hay que tener mucha prevención y trabajar sobre todo con la sociedad civil, porque la misma sociedad civil está muy bien organizada”, destacó el edil.
Finalmente, Javier Díaz mencionó que se ha destinado un presupuesto especial para el equipamiento de brigadas y la renovación de uniformes de bomberos. Aseguró que estos equipos son de alta especialidad y costo, por lo que la Tesorería ya tiene asignados los recursos.
“Seguiremos trabajando todos los días por amor a Saltillo, pero lo más importante, trabajando de la mano con todas y todos los habitantes... para seguir consolidando a Saltillo como la mejor ciudad para vivir”, concluyó el alcalde.