Participación histórica convierte elección en una ‘fiesta democrática’: Javier Díaz, alcalde de Saltillo

El edil señaló que la asistencia a las urnas rebasó el 50 por ciento, una cifra histórica para una elección local de diputaciones, al superar significativamente los niveles de participación que tradicionalmente se ubicaban entre el 38 y el 42 por ciento en este tipo de procesos.

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, calificó la pasada jornada electoral como una auténtica “fiesta democrática”, al destacar la alta participación ciudadana registrada en el municipio, la cual superó las expectativas habituales para una elección intermedia.

“Al tener más del 50 por ciento de participación, podemos decir que se vivió una gran fiesta democrática en nuestro estado y en nuestra ciudad. La jornada transcurrió sin mayores novedades; hubo algunos incidentes menores en ciertas casillas, pero nada que representara contratiempos importantes”, afirmó el munícipe.

Tras el triunfo de la Alianza Ciudadana por la Seguridad en los cuatro distritos de Saltillo, Díaz González hizo un llamado a todas las fuerzas políticas a dejar atrás la contienda electoral y trabajar de manera coordinada en favor de la ciudadanía.

El alcalde señaló que, una vez concluido el proceso electoral, es momento de sumar esfuerzos para fortalecer los temas prioritarios para la población, como la seguridad, el desarrollo económico y el crecimiento ordenado de la ciudad.