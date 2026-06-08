Participación histórica convierte elección en una ‘fiesta democrática’: Javier Díaz, alcalde de Saltillo

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    Participación histórica convierte elección en una ‘fiesta democrática’: Javier Díaz, alcalde de Saltillo
    La participación alcanzada representa una cifra histórica para una elección intermedia, señaló el mandatario municipal. REDES SOCIALES

La asistencia a las urnas superó el 50 por ciento del padrón electoral

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, calificó la pasada jornada electoral como una auténtica “fiesta democrática”, al destacar la alta participación ciudadana registrada en el municipio, la cual superó las expectativas habituales para una elección intermedia.

El edil señaló que la asistencia a las urnas rebasó el 50 por ciento, una cifra histórica para una elección local de diputaciones, al superar significativamente los niveles de participación que tradicionalmente se ubicaban entre el 38 y el 42 por ciento en este tipo de procesos.

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“Al tener más del 50 por ciento de participación, podemos decir que se vivió una gran fiesta democrática en nuestro estado y en nuestra ciudad. La jornada transcurrió sin mayores novedades; hubo algunos incidentes menores en ciertas casillas, pero nada que representara contratiempos importantes”, afirmó el munícipe.

Tras el triunfo de la Alianza Ciudadana por la Seguridad en los cuatro distritos de Saltillo, Díaz González hizo un llamado a todas las fuerzas políticas a dejar atrás la contienda electoral y trabajar de manera coordinada en favor de la ciudadanía.

El alcalde señaló que, una vez concluido el proceso electoral, es momento de sumar esfuerzos para fortalecer los temas prioritarios para la población, como la seguridad, el desarrollo económico y el crecimiento ordenado de la ciudad.

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Javier Díaz González

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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