Saraperos sacude su roster: llegan Luis Payán y Donny Sands; salen Manny Barreda y Alex Mejía

La serie de ajustes refleja la intención de la directiva y del cuerpo técnico encabezado por Jesús Molina de reconfigurar el equipo en medio de una temporada complicada. Con marca de 14 victorias y 28 derrotas, Saraperos busca alternativas que le permitan recuperar terreno en la Zona Norte de la Liga Mexicana de Beisbol.

Los movimientos continúan en el clubhouse de los S araperos de Saltillo . Apenas unas horas después de anunciar la llegada del relevista Edwyn Valle, la organización confirmó un intercambio de mayor alcance con los Charros de Jalisco, incorporando al lanzador Luis Payán y al primera base Donny Sands, mientras que el pitcher Manny Barreda y el infielder Alex Mejía dejan la Nave Verde.

La salida de Manny Barreda representa una de las bajas más relevantes para Saltillo. El derecho llegó como uno de los brazos de mayor trayectoria en el staff de pitcheo, aportando experiencia tanto en la Liga Mexicana de Beisbol como en ligas internacionales. Junto con él también deja la organización Alex Mejía, jugador que destacó por su versatilidad defensiva y capacidad para desempeñarse en distintas posiciones del cuadro.

A través de un comunicado oficial, el club informó que Payán y Sands se integrarán de inmediato a la plantilla, mientras que Charros recibe a dos peloteros con experiencia y liderazgo dentro del circuito mexicano.

En el comunicado, Saraperos agradeció a ambos peloteros por su profesionalismo y entrega durante su estancia con el equipo, deseándoles éxito en la siguiente etapa de sus carreras.

Uno de los nombres que más llama la atención en la operación es el de Luis Payán. Originario de Guasave, Sinaloa, el lanzador derecho cuenta con experiencia en varias organizaciones de la LMB, incluyendo Guerreros de Oaxaca, Generales de Durango, Caliente de Durango y Charros de Jalisco. Además, en el béisbol invernal formó parte de los Charros de Jalisco que conquistaron el bicampeonato en la Liga Mexicana del Pacífico.

Su incorporación ofrece una alternativa para fortalecer una rotación y un cuerpo de pitcheo que han enfrentado dificultades para mantener consistencia durante gran parte de la campaña.

Pero quizá la pieza más interesante del intercambio sea Donny Sands. Nacido en Tucson, Arizona, el bateador derecho puede desempeñarse principalmente como primera base y llega con antecedentes en el béisbol de Grandes Ligas.

Sands fue firmado por los Yankees de Nueva York en 2015 y, tras su desarrollo en Ligas Menores, debutó en las Mayores en 2022 con los Phillies de Filadelfia. Su historial convierte al nuevo jugador de Saraperos en un elemento con experiencia en el máximo nivel del béisbol profesional.

Además, sus números más recientes en la Liga Mexicana respaldan la apuesta ofensiva del club. Durante la temporada 2025 con Charros de Jalisco conectó 15 cuadrangulares, impulsó 61 carreras y registró un promedio de bateo de .318, cifras que podrían ayudar a una ofensiva saltillense que ha buscado mayor producción en momentos clave.

Los movimientos realizados este domingo evidencian una jornada de intensa actividad para la organización. Con cuatro altas y bajas anunciadas en cuestión de horas, Saraperos parece decidido a modificar la estructura de su roster para intentar cambiar el rumbo de una temporada que aún ofrece margen para reaccionar.

Ahora la atención estará puesta en la rapidez con la que Payán y Sands logren adaptarse al equipo y en el impacto inmediato que puedan generar en un club que necesita resultados urgentes para mantenerse en la pelea por los puestos de postemporada.