Refrenda María Catalina su derecho al voto femenino en colonia Josefa Ortiz, en Saltillo

A sus 82 años, María Catalina salió a votar recordando las épocas en que las mujeres no votaban ni salían de sus casas sin autorización de sus cónyuges Apoyada por un bastón y por sus nietos, la mañana de este domingo y como cada elección María Catalina Soto Bautista salió a las calles de la colonia Josefa Ortiz de Domínguez, al poniente de Saltillo, para hacer valer su voto.

Vienen a su memoria las épocas en las que lo que hoy parece normal, fue la novedad, pues las mujeres votaron por primera vez en Saltillo hasta 1953. “Nosotros siempre hemos venido, desde que dijeron que también las mujeres van a votar, pues ahí vamos. Somos, yo creo que hasta las primeras que andábamos ahí”, comentó. Describió el voto como “una responsabilidad”, que se refrendó principalmente en mujeres mayores a partir de poder hacerlo después que el género masculino a mediados de la década de 1950. Narró a VANGUARDIA recordar la primera credencial de elector, una color rosa que se entregó en una secundaria, por lo que la ha renovado hasta ahora.

“Decían que nomas los hombres eran los que iban a votar, porque eran los que tenían, pues el derecho. La mujer de antes no salía, nos decían ‘es que aquí estás, aquí te tengo, aquí tienes que estar’. Y pues ya nosotras pues ahí estábamos. Hasta que ya ellos decían, ‘vamos’, salíamos. Si no, no salíamos. Ahora ya dicen, ‘no, los derechos del hombre son los de la mujer’”, contó. También narró que el voto fue uno de los sínomas de los cambios que se vivieron en la época, pues las mujeres ya estaban “impuestas” a no salir y ahora “donde quieran andan y hasta toman”. Tiene 82 años cumplidos y comenta que incluso tuvo que dejar a su marido enfermo en casa, “dando guerra” con el bastón y en ocasiones con el andador. Salió a votar temprano “para quitarse el compromiso”, afirmando que hay personas que cuidan a los adultos mayores en la colonia, independientemente del partido político.

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