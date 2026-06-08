Trump dice que nunca prometió que no habría nuevas guerras

Por: Katie Rogers El presidente Donald Trump, quien hizo campaña con la promesa central de mantener a Estados Unidos fuera de las guerras en el extranjero, negó en una entrevista emitida el domingo haber hecho alguna vez esa promesa. “No prometí que no habría guerra”, dijo Trump en una larga entrevista con Kristen Welker, presentadora del programa Meet the Press de la NBC, grabada durante su viaje a Wisconsin el viernes. “¿Por qué iba a construir el ejército más fuerte del mundo?”.

Al hablar de la guerra entre Estados Unidos e Israel en Irán, continuó: “Así que cuando dices que lo prometí, no prometí nada. No me gustan estas guerras interminables. Esto no es una guerra interminable. Llevamos tres meses en esto”. Sí lo prometió. Como candidato en 2024, Trump prometió repetidamente no implicar a Estados Unidos en guerras, incluso la noche en que ganó las elecciones. “Dijeron: ‘Él empezará una guerra’”, dijo Trump durante su discurso de victoria. “No voy a empezar una guerra. Voy a detener guerras”.

Durante la entrevista con la NBC, el presidente también defendió un fondo propuesto para compensar a sus partidarios que consideran que han sido procesados de manera injusta. Los abogados de Trump han dicho en los tribunales en los últimos días que el fondo no seguirá adelante, pero el presidente ha continuado planteando la idea de indemnizar a las personas que afirman ser víctimas de la extralimitación federal. “Si consiguen que lo aprueben, genial”, dijo Trump, en aparente referencia a los republicanos del Congreso, que se han opuesto a la idea, pero también se han negado a presentar una legislación que prohíba la creación del fondo con dinero de los contribuyentes. “Si no lo aprueban, me sentiría decepcionado”. Finalmente, Trump dio por concluida la extensa entrevista después de que Welker lo presionara repetidamente sobre su afirmación, sin pruebas, de que las recientes elecciones en California estaban amañadas. Trump, quien lleva ya más de tres meses en una guerra con Irán que inició sin la aprobación del Congreso, se enfrenta a una presión cada vez mayor para poner fin al costoso conflicto. En las últimas semanas, los votantes han expresado su frustración por el aumento del precio del combustible y por el costo global de la guerra, que en mayo ascendió a unos 29.000 millones de dólares. Últimamente, Trump también se ha enfrentado a un mayor escrutinio por su intensa atención a sus diversos proyectos de construcción en Washington, incluida su petición de que el Congreso apruebe una financiación de 1000 millones de dólares para el salón de baile propuesto para la Casa Blanca.

En la entrevista, Trump repitió la promesa que ha hecho en los últimos días: “Todo bajará en cuanto acabe la guerra”, dijo, en referencia al aumento de los costos del combustible. Pero Trump volvió a dar respuestas vagas cuando Welker lo presionó sobre el estado de las negociaciones para poner fin a la guerra en Irán, y elogió a los negociadores iraníes por ser “más racionales” y “muy inteligentes”. Y aunque Trump ha dicho en repetidas ocasiones que el conflicto estaba casi terminado, no se comprometió a retirar algunos de los 50.000 soldados desplegados en Medio Oriente. “Nos cuesta muy poco mantenerlos allí”, dijo Trump. “Yo diría que sería una temeridad hacerlo porque tal vez los necesitemos. Es poco probable. Pero creo que los mantendremos allí hasta que hayamos terminado”.