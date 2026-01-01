Pelea familiar en Año Nuevo deja persona lesionada y camión calcinado, en Saltillo
La persona lesionada fue trasladada por sus propios medios a un hospital, mientras que no se reportaron personas detenidas en el lugar
Una discusión entre un hombre y sus cuñados, en la colonia San Ramón de Saltillo, dejó como saldo una persona lesionada y un transporte de personal completamente calcinado.
Alrededor de las 03:30 horas de este jueves se registró el incidente, lo que movilizó a elementos de la Policía Municipal, así como al personal del Cuerpo de Bomberos, quienes atendieron el reporte del incendio.
Hasta el momento se desconocen las causas que originaron la riña, ocurrida en la calle Escuela, entre Nueva y Kínder, en la colonia San Ramón. Quien resultó más afectado fue el operador de una unidad de transporte de personal de la empresa Settepi.
De acuerdo con lo recabado por elementos de la Policía Municipal, el hombre fue agredido por dos de sus cuñados y, debido a las lesiones que presentaba, tuvo que ser trasladado por sus propios medios a un hospital de la ciudad para recibir atención médica.
Posteriormente, los presuntos agresores incendiaron el vehículo que utilizaba como fuente de trabajo, el cual quedó reducido a cenizas pese a las labores de sofocación realizadas por el personal de Bomberos.
En el lugar no se reportaron personas detenidas. Será personal de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado quien acuda al hospital para asesorar al afectado, en caso de que decida presentar la denuncia correspondiente.