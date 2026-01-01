Pelea familiar en Año Nuevo deja persona lesionada y camión calcinado, en Saltillo

Una discusión entre un hombre y sus cuñados, en la colonia San Ramón de Saltillo, dejó como saldo una persona lesionada y un transporte de personal completamente calcinado.

Alrededor de las 03:30 horas de este jueves se registró el incidente, lo que movilizó a elementos de la Policía Municipal, así como al personal del Cuerpo de Bomberos, quienes atendieron el reporte del incendio.

