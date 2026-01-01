Ebrio conductor se estrella contra puente y es detenido en Saltillo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El percance ocurrió durante la mañana en el cruce de Los Fundadores y Eulalio Gutiérrez; no se reportaron personas lesionadas y el vehículo fue enviado al corralón municipal
Contra la pared de un puente terminó un automovilista que se encontraba en completo estado de ebriedad, la mañana de este jueves, en la lateral del bulevar Los Fundadores, en su cruce con Eulalio Gutiérrez Treviño, en la colonia Valle de las Flores, en Saltillo.
Minutos después de las 07:00 horas se registró el accidente, al lugar acudió personal de la Policía Municipal de Tránsito, quienes tomaron conocimiento del siniestro, en el que por fortuna no se reportaron personas lesionadas.
TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: llega hombre sin vida a estación de Bomberos en la colonia Morelos
En el sitio, los oficiales se entrevistaron con David Alejandro ¨N¨, de 34 años, quien presentaba un evidente estado de ebriedad. El conductor señaló, con dificultad para expresarse, que regresaba de una reunión familiar.
De acuerdo con el reporte, el hombre conducía una camioneta GMC sin placas de circulación y transitaba por la calle Eulalio Gutiérrez, con la intención de incorporarse a la lateral del bulevar Los Fundadores para dirigirse hacia la colonia Pueblo Insurgente.
Sin embargo, debido al estado etílico en el que se encontraba, perdió el control del vehículo, pasó por encima de una jardinera, subió a la banqueta del puente y terminó impactándose contra la base y pared de la estructura.
Autoridades municipales dieron aviso a los familiares del conductor. David Alejandro fue detenido y trasladado a las instalaciones de la dependencia municipal, donde quedó a disposición del Ministerio Público de Asuntos Viales, mientras que la camioneta fue asegurada y enviada al corralón.