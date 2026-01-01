Ebrio conductor se estrella contra puente y es detenido en Saltillo

Contra la pared de un puente terminó un automovilista que se encontraba en completo estado de ebriedad, la mañana de este jueves, en la lateral del bulevar Los Fundadores, en su cruce con Eulalio Gutiérrez Treviño, en la colonia Valle de las Flores, en Saltillo.

Minutos después de las 07:00 horas se registró el accidente, al lugar acudió personal de la Policía Municipal de Tránsito, quienes tomaron conocimiento del siniestro, en el que por fortuna no se reportaron personas lesionadas.

