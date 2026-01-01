Ebrio conductor se estrella contra puente y es detenido en Saltillo

Saltillo
/ 1 enero 2026
    Ebrio conductor se estrella contra puente y es detenido en Saltillo
    A pesar del fuerte impacto, el percance no dejó personas lesionadas. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

El percance ocurrió durante la mañana en el cruce de Los Fundadores y Eulalio Gutiérrez; no se reportaron personas lesionadas y el vehículo fue enviado al corralón municipal

Contra la pared de un puente terminó un automovilista que se encontraba en completo estado de ebriedad, la mañana de este jueves, en la lateral del bulevar Los Fundadores, en su cruce con Eulalio Gutiérrez Treviño, en la colonia Valle de las Flores, en Saltillo.

Minutos después de las 07:00 horas se registró el accidente, al lugar acudió personal de la Policía Municipal de Tránsito, quienes tomaron conocimiento del siniestro, en el que por fortuna no se reportaron personas lesionadas.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: llega hombre sin vida a estación de Bomberos en la colonia Morelos

$!La camioneta terminó impactada contra la base de un puente en la colonia Valle de las Flores.
La camioneta terminó impactada contra la base de un puente en la colonia Valle de las Flores. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

En el sitio, los oficiales se entrevistaron con David Alejandro ¨N¨, de 34 años, quien presentaba un evidente estado de ebriedad. El conductor señaló, con dificultad para expresarse, que regresaba de una reunión familiar.

De acuerdo con el reporte, el hombre conducía una camioneta GMC sin placas de circulación y transitaba por la calle Eulalio Gutiérrez, con la intención de incorporarse a la lateral del bulevar Los Fundadores para dirigirse hacia la colonia Pueblo Insurgente.

$!El conductor fue detenido tras confirmarse que se encontraba en estado de ebriedad.
El conductor fue detenido tras confirmarse que se encontraba en estado de ebriedad. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Sin embargo, debido al estado etílico en el que se encontraba, perdió el control del vehículo, pasó por encima de una jardinera, subió a la banqueta del puente y terminó impactándose contra la base y pared de la estructura.

Autoridades municipales dieron aviso a los familiares del conductor. David Alejandro fue detenido y trasladado a las instalaciones de la dependencia municipal, donde quedó a disposición del Ministerio Público de Asuntos Viales, mientras que la camioneta fue asegurada y enviada al corralón.

Temas


accidentes viales
Choques
Conductor Ebrio

Localizaciones


Saltillo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El termómetro marcó cinco grados centígrados en sectores cercanos a la sierra, donde familias salieron de sus tejabanes para buscar calor alrededor de fogatas improvisadas.

El frío cala más hondo en los tejabanes cercanos a la sierra de Saltillo
Autoridades estatales informaron que, pese a que el chofer fue detenido y el accidente dejó al menos 10 personas lesionadas, hasta el momento no se ha presentado ninguna denuncia formal por parte de los afectados.

Sin denuncias por accidente de la ruta 7A embestida por el tren en Saltillo: FGE sigue a la espera
true

Interoceánico, Zambada, Arriaga o el fin de una visión de Estado
Autoridades de Protección Civil mantienen operativos en mercados sobre ruedas y acciones coordinadas con la Policía Cibernética para detectar la comercialización ilegal de pirotecnia en línea.

Venta de pirotecnia persiste en Saltillo a través de redes sociales
Sobre durmientes podridos

Sobre durmientes podridos
Elementos de Protección Civil y Bomberos de Saltillo recorren cruceros y zonas de alta afluencia para detectar y retirar la venta ilegal de pirotecnia durante la temporada decembrina.

Aseguran 5 kilos de pirotecnia en Saltillo; vigilarán venta en redes sociales

El Museo de las Aves de Saltillo advirtió que la pirotecnia genera estrés extremo en aves y mascotas domésticas, lo que puede provocar desorientación, huida y, en casos graves, la muerte.

Museo de las Aves de Saltillo advierte riesgos para aves por uso de pirotecnia en fin de año
true

Mi unicornio azul ayer se me perdió