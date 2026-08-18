Pesado cucharón de excavadora cae en pleno Periférico de Saltillo y causa caos vial

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    Pesado cucharón de excavadora cae en pleno Periférico de Saltillo y causa caos vial
    El cucharón de aproximadamente 600 kilogramos quedó sobre uno de los carriles del periférico, afectando la circulación vehicular. ULISES MARTÍNEZ

El cucharón de 600 kilos cayó de una camioneta en el periférico LEA, y provocó el cierre de un carril, generando tráfico hasta la colonia Latinoamericana

Un cucharón de una excavadora cayó de la camioneta en la que era transportado, lo que originó el cierre de un carril sobre el periférico LEA, entre Vito Alessio Robles e Isidro López Zertuche, al norte de Saltillo.

El incidente ocurrió la mañana de este martes en el paso superior, en dirección al bulevar Vito Alessio Robles, pues el cucharón comenzó a moverse.

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$!Una grúa fue necesaria para retirar el cucharón del periférico, mientras agentes de Tránsito Municipal abanderaron la zona.
Una grúa fue necesaria para retirar el cucharón del periférico, mientras agentes de Tránsito Municipal abanderaron la zona. ULISES MARTÍNEZ

Conforme al operador de la camioneta donde llevaban el cucharón, la cadena que se utilizaba para atar la herramienta se rompió mientras circulaban por la vialidad.

Esta, con un peso aproximado de 600 kilogramos, quedó sobre uno de los carriles, por lo que la vialidad se vio afectada al cerrarse un carril a la circulación.

$!Una cadena que sujetaba el cucharón se rompió mientras la camioneta circulaba, provocando que la pesada herramienta cayera sobre la vialidad.
Una cadena que sujetaba el cucharón se rompió mientras la camioneta circulaba, provocando que la pesada herramienta cayera sobre la vialidad. ULISES MARTÍNEZ

Esto ocasionó que comenzaran a presentarse problemas con el tráfico vehicular, que se extendió hasta la colonia Latinoamericana, a la altura de los campos de La Salle. Personal de Tránsito Municipal acudió para realizar labores de abanderamiento y controlar la circulación mientras se esperaba el equipo para su levantamiento.

Para retirar el cucharón fue necesario utilizar una grúa. Finalmente, después de varios minutos de maniobras, este fue retirado y el carril quedó nuevamente habilitado a la circulación normal.

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