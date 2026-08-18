Pesado cucharón de excavadora cae en pleno Periférico de Saltillo y causa caos vial

Un cucharón de una excavadora cayó de la camioneta en la que era transportado, lo que originó el cierre de un carril sobre el periférico LEA, entre Vito Alessio Robles e Isidro López Zertuche, al norte de Saltillo. El incidente ocurrió la mañana de este martes en el paso superior, en dirección al bulevar Vito Alessio Robles, pues el cucharón comenzó a moverse.

Conforme al operador de la camioneta donde llevaban el cucharón, la cadena que se utilizaba para atar la herramienta se rompió mientras circulaban por la vialidad. Esta, con un peso aproximado de 600 kilogramos, quedó sobre uno de los carriles, por lo que la vialidad se vio afectada al cerrarse un carril a la circulación.