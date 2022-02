Pese a peligro de huelga, mil 300 alumnos regreson a clases presenciales en la UAAAN en Saltillo

Cerca de mil 300 alumnos regresaron este lunes a clases presenciales en la Universidad Agraria Autónoma Antonio Narro, en donde se estará trabajando al 50 por ciento de su capacidad, de acuerdo con el rector Mario Vázquez Badillo.

En el plantel se implementaron medidas de sana distancia, uso de gel antibacterial, así como el lavado de manos en espacios públicos como el comedor, mientras que en el interior de los salones las bancas se encuentran ubicadas para privilegiar la sana distancia entre el alumnado y los docentes.

PRIMER DÍA EN LA UAAAN

Para algunos alumnos como Elizabeth, éste fue el primer día de clases presenciales luego de dos años de haberse inscrito. Para llegar a Saltillo y atender de manera presencial sus clases, viajó desde Oaxaca desde el pasado viernes con la esperanza de que no estalle la huelga y deba volver a su ciudad de origen.

“Sabemos que hay la posibilidad de huelga, pero en la mañana los maestros y el rector estuvieron informándonos que no debemos preocuparnos, nos dieron la bienvenida y tendremos que esperar hasta el día de mañana para ver si no son interrumpidas las clases”, apuntó.

Al respecto, el rector señaló que este martes tendrán una reunión en la Junta de Arbitraje y Conciliación Federal con el Sindicato Administrativo y posteriormente con el Académico, para llegar a un acuerdo.

“Respecto a la huelga los alumnos han manifestado inquietud, pero nosotros confiamos en que los acuerdos han avanzado de manera respetuosa para ellos y para nosotros, por lo que confiamos en que no habría huelga y el proceso de regreso a clases no se verá interrumpido”, apuntó el rector.

LA MITAD DE LA CARRERA EN LÍNEA

No obstante, otros alumnos como Julián Gonzalez, alumno de sexto semestre originario de Chihuahua, se dijo contento de acudir a clases presenciales luego de dos años de tomar clases a distancia, lo que hizo que su aprovechamiento académico disminuyera.

“La verdad no es lo mismo, ojalá que poco a poco vayamos recuperando el conocimiento rezagado porque las prácticas y talleres no fueron igual, llevo la mitad de la carrera prácticamente en línea y siento que no aprendí igual. Ojalá que no haya huelga porque volver a interrumpir las clases presenciales no sería benéfico para nadie”, expresó.

Mientras que Carla, indicó ser originaria de San Luís Potosí y cursar el segundo semestre.

“Presencial es lo óptimo, porque el proceso de aprendizaje es mejor, así que esperamos que la huelga no afecte el regreso a los salones”, dijo.