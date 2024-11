¿Por qué Sarah McBride, la primera congresista transgénero está en la mira de los republicanos?

Mientras que Whalen quien es propietario de una empresa de construcción jubilado y ex policía estatal realizó una campaña con un presupuesto reducido en la que fue su primera candidatura a un cargo público.

WASHINGTON- Antes de convertirse en la primera mujer transgénero en el Congreso de Estados Unidos, la demócrata Sarah McBride, expresó que esperaba toparse con reacciones hostiles en la Cámara de Representantes. No se equivocó.

Tras conseguir su escaño la demócrata expresó, ”Esta noche es un testimonio para los habitantes de Delaware de que hemos demostrado una y otra vez que en este estado de vecinos, juzgamos a los candidatos en función de sus ideas y no de sus identidades”.

”No me presenté para hacer historia. Me presenté para marcar una diferencia para mi estado y este país”, añadió McBride. “Creo que este es un mensaje poderoso de que los habitantes de Delaware son justos y que nuestra democracia es lo suficientemente grande para todos nosotros”, concluyó.

QUIÉN ES SARAH MCBRIDE

Siendo senadora estatal, McBride ganó prestigio por trabajar en temas de atención médica así como impulsando la defensa de una exitosa legislación para “crear un programa estatal de seguro de licencia médica y familiar remunerada”, precisa la Agencia de Noticias The Associated Press.

Así también promovió una legislación cuya propósito consistía en favorecer “las tasas de reembolso de Medicaid para servicios de atención médica domiciliaria y ampliar el acceso a la atención dental para los habitantes de Delaware de bajos ingresos”, detalla AP.

Otro proyecto en el que tuvo participación fue una ley que favorece “un impuesto del 3.58% sobre los ingresos netos de los hospitales de Delaware como una forma de aprovechar fondos federales adicionales de Medicaid. Todas esas medidas se convirtieron en ley”, concluye AP.

Antes de conseguir su escaño en la Cámara de Representantes McBride precisó en el pódcast TransLash, “puede que intenten confundirme de género, puede que intenten decir el nombre equivocado, harán lo que prevemos que hagan“.

“Lo harán para provocarme y mi trabajo consistirá en no darles la respuesta que quieren”, puntualizó la también activista.