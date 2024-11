Saltillo: denuncian uso de parque de beisbol infantil como estacionamiento de Settepi

Los autobuses presentan visible desgaste, con carrocerías dañadas y neumáticos usados acumulados en varias áreas del terreno. La maleza seca, basura dispersa y objetos abandonados completan un panorama que preocupa a las familias locales.

ENTORNO PELIGROSO

“Mis hijos solían jugar aquí todos los días después de la escuela, pero ahora no me animo a dejarlos. El lugar está lleno de llantas viejas y escombros. No solo es peligroso, también da miedo pensar en los riesgos de salud que esto podría traer”, comentó Laura, madre de dos niños que practican béisbol en el parque.