Pide relevo al volante y lo abandonan tras volcadura en Ramos Arizpe; queda gravemente lesionado

Al arribo de los cuerpos de emergencia, se localizó a un hombre de 20 años de edad sentado fuera del vehículo Nissan Tiida, el cual estaba volcado.

Una volcadura se registró sobre el bulevar Miguel Ramos Arizpe, unos metros antes de la empresa Mecasa, en el tramo de Saltillo hacia Ramos Arizpe, alrededor de las 03:00 horas.

El joven señaló que no conducía la unidad al momento del accidente; indicó que otra persona manejaba, ya que él tenía sueño y le pidió que tomara el volante.

Sin embargo, al llegar las autoridades, los acompañantes no se encontraban en el lugar, por lo que elementos de la Policía Municipal iniciaron las indagatorias correspondientes.

Paramédicos valoraron al lesionado y detectaron un traumatismo craneoencefálico moderado, así como una herida en la región parietal de aproximadamente 12 centímetros, con sangrado activo, el cual fue controlado mediante un vendaje.

Posteriormente, el joven fue trasladado en estado delicado a las instalaciones de un hospital privado para recibir atención médica especializada.