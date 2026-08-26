Piden mayor vigilancia junto a Clínica 70 del IMSS en Saltillo; reportan incidentes con automovilistas y transeúntes

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Saltillo
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    Piden mayor vigilancia junto a Clínica 70 del IMSS en Saltillo; reportan incidentes con automovilistas y transeúntes
    Los comerciantes solicitan reforzar los rondines preventivos ante los incidentes que aseguran se han registrado recientemente. SARAH ESTRADA

Comerciantes y transeúntes aseguran haber solicitado presencia de la Policía Municipal ante situaciones que consideran inseguras en la zona

Comerciantes, vendedores, derechohabientes y transeúntes en Saltillo solicitaron mayor vigilancia en la zona comercial ubicada sobre Francisco Murguía, por la privada Emilio Carranza, junto a la Clínica 70 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), luego de reportar diversos incidentes que han generado preocupación entre quienes frecuentan el sector.

De acuerdo con testimonios recabados en el lugar, comerciantes han detectado en distintas ocasiones a un hombre que ronda el área y se acerca tanto a peatones como a vehículos estacionados.

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Uno de los locatarios relató que recientemente observó a una persona manipulando y causando daños a un vehículo estacionado, aparentemente mientras intentaba abrirlo. Debido a que una patrulla se encontraba cerca, aseguró que solicitó la intervención de los elementos.

Según su testimonio, los policías no intervinieron ante la situación. El comerciante explicó que prefirió mantenerse alejado para evitar exponerse a una confrontación con el hombre.

Otro de los incidentes fue relatado por una mujer que había acudido a la Clínica 70. Al regresar al sitio donde dejó estacionado su vehículo, aseguró que un hombre se aproximó para pedirle dinero de manera insistente.

$!La zona comercial se encuentra sobre Francisco Murguía, junto a la Clínica 70 del IMSS, por donde diariamente transitan derechohabientes y peatones.
La zona comercial se encuentra sobre Francisco Murguía, junto a la Clínica 70 del IMSS, por donde diariamente transitan derechohabientes y peatones. SARAH ESTRADA

La mujer relató que le explicó que no llevaba efectivo y, posteriormente, el individuo mostró un objeto punzocortante. Según su versión, otro hombre que se encontraba cerca se percató de lo ocurrido y se aproximó, tras lo cual el sujeto se retiró y ella pudo abordar su vehículo.

PIDEN RONDINES EN LA ZONA

Comerciantes y transeúntes señalaron que situaciones similares se han presentado en distintas ocasiones y aseguraron que un mismo hombre ha sido visto rondando frecuentemente el sector, donde presuntamente se acerca de manera agresiva a algunas personas para solicitarles dinero y ha sido observado manipulando vehículos.

$!Locatarios señalaron que un hombre ha sido visto en distintas ocasiones acercándose a personas y manipulando vehículos estacionados en el sector.
Locatarios señalaron que un hombre ha sido visto en distintas ocasiones acercándose a personas y manipulando vehículos estacionados en el sector. SARAH ESTRADA

Los ciudadanos indicaron que han realizado reportes a la Policía Municipal; sin embargo, aseguraron que hasta el momento no han observado un incremento de patrullajes ni presencia permanente de elementos en el área.

Ante esta situación, solicitaron reforzar los rondines y la vigilancia preventiva sobre Francisco Murguía y en los alrededores de la privada Emilio Carranza.

$!Comerciantes y transeúntes aseguran que, pese a los reportes realizados, no han observado mayor presencia policial en el sector.
Comerciantes y transeúntes aseguran que, pese a los reportes realizados, no han observado mayor presencia policial en el sector. SARAH ESTRADA

Los afectados señalaron que la presencia policial resulta especialmente necesaria debido a que, además de los establecimientos comerciales que operan desde hace años en este punto, a unos metros se encuentra la Clínica 70 del IMSS, lo que genera un flujo constante de derechohabientes, trabajadores y peatones durante el día.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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