Piden sanciones para vecinos que provocaron incendio de palmera en el Centro de Saltillo durante Nochebuena

Saltillo
/ 25 diciembre 2025
    Piden sanciones para vecinos que provocaron incendio de palmera en el Centro de Saltillo durante Nochebuena
    Una palmera se incendió en la Zona Centro de Saltillo tras el uso de pirotecnia durante las celebraciones navideñas, lo que provocó daños a vehículos estacionados en el área. FOTO: REDES SOCIALES

El uso de pirotecnia provocó el incendio de una palmera con daños a vehículos; vecinos exigieron sanciones ejemplares, que podrían superar los 169 mil pesos conforme a la normatividad municipal

A pesar de los esfuerzos de las autoridades, el uso de pirotecnia durante la celebración de la Navidad volvió a registrarse en distintos puntos de Saltillo y dejó diversos daños, entre ellos el incendio de una palmera en la Zona Centro de la ciudad, que ocasionó afectaciones a vehículos estacionados en el área.

El incidente generó inconformidad entre vecinos, quienes a través de redes sociales señalaron que el uso de pirotecnia no solo representa un riesgo de incendios, sino que también provoca la huida de mascotas, afecta a personas con espectro autista y contribuye a la contaminación ambiental. Ante ello, pidieron que se apliquen sanciones a los responsables.

De acuerdo con la normatividad vigente, las personas que hayan causado el incendio podrían enfrentar multas elevadas. El pasado 28 de mayo, el Cabildo de Saltillo aprobó por unanimidad el endurecimiento de penas contra quienes provoquen incendios de manera intencional o por omisión, con sanciones que pueden alcanzar hasta los 169 mil 710 pesos.

Estas multas aplican cuando se generan incendios en lotes baldíos, vía pública, bienes del dominio público, áreas municipales o predios con actividad comercial, al representar un riesgo para la seguridad colectiva.

Asimismo, el Reglamento de Buen Gobierno establece como infracción contra la seguridad general la detonación de cohetes o el uso de fuegos artificiales en la vía pública sin autorización, cuando se afecten derechos de terceros, lo que puede derivar en sanciones económicas equivalentes a varios días de salario.

En 2024, autoridades municipales informaron a VANGUARDIA que el Reglamento Municipal de Saltillo contempla multas de entre 10 mil y 50 mil pesos para quienes comercialicen pirotecnia ilegal.

No obstante, el Ayuntamiento ha precisado que algunos artefactos considerados de bajo impacto, como cebollitas y luces de bengala, son legales al no representar riesgo de explosión. En contraste, la comercialización de pirotecnia de alto impacto constituye un delito federal sancionado por la Secretaría de la Defensa Nacional.

Vecinos insistieron en la necesidad de reforzar la vigilancia y aplicar la ley, al señalar que este tipo de incidentes se repiten cada año durante las fiestas decembrinas, pese a las restricciones existentes.

Pirotecnia
incendios

Saltillo
Centro histórico

