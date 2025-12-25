A punto de concluir la remodelación de la Clínica 2 del IMSS en Saltillo

Los trabajos de modernización y remodelación en el Hospital General de Zona Número 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), una de las instituciones de salud más emblemáticas de la capital del estado, se encuentran en su etapa final. Según fuentes internas, se proyecta que la renovación de los consultorios y de la sala de Urgencias concluya antes de que termine el año, estableciendo el 31 de diciembre como la fecha límite. El área de laboratorio ya quedó remodelada.

Esta intervención es considerada la más significativa en las más de cinco décadas de funcionamiento del hospital. El objetivo primordial del proyecto, que inició el pasado 29 de agosto, es modernizar la infraestructura actual para ofrecer una cobertura más amplia en la atención de pacientes y optimizar las condiciones laborales para el personal médico y administrativo.

Es importante señalar que este hospital, inaugurado en 1974, en esa época contaba con una población de 206 mil habitantes, y en este 2025 la cifra de habitantes es de 1.06 millones de personas. La ciudad creció, pero el sistema de salud no, en una región que tiene uno de los mayores índices de trabajadores formales. Ocho de cada diez están afiliados.

A diferencia de otros proyectos de gran escala, fuentes internas indican que no habrá una inauguración formal única. En su lugar, el IMSS ha optado por un esquema de puesta en marcha progresiva: conforme las áreas se terminan, se liberan y se ponen en funcionamiento de inmediato. Un ejemplo de esta dinámica es el área de laboratorios, que ya se encuentra operativa bajo este modelo.

Es importante mencionar que durante este tiempo de remodelación, los servicios médicos no se han suspendido en ningún momento, a pesar de la magnitud de las obras. Para lograrlo, se implementaron medidas logísticas como la reubicación temporal. El servicio de Urgencias se trasladó al área que anteriormente ocupaban los consultorios de Medicina Familiar.

Aunque la población ha denunciado hacinamiento y tardanza en la atención médica, el hospital ha mantenido un promedio de 125 pacientes diarios en urgencias, una cifra que se mantiene estable y equivalente a la registrada antes de iniciar la remodelación.

Más allá de las remodelaciones en la Clínica 2, en los próximos años Coahuila proyecta un crecimiento importante en su infraestructura de salud, ya que se tiene contemplada la construcción de dos nuevas Unidades de Medicina Familiar (UMF) en Saltillo, las cuales estarán ubicadas estratégicamente en las zonas de Santa Bárbara y El Cortijo para fortalecer la atención primaria en la ciudad, así como un hospital regional de atención con especialidades.