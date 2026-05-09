Muere conductor tras caer de puente vehicular en Fundadores

Los hechos se registraron cerca de las 02:00 horas, a la altura de la colonia Ampliación Morelos, donde Jonathan Uziel circulaba a bordo de una camioneta Ford Expedition dorada.

Un hombre perdió la vida horas después de protagonizar un accidente durante la madrugada del sábado, luego de caer con todo y camioneta desde un paso elevado sobre el bulevar Fundadores, en Saltillo .

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor manejaba presuntamente a exceso de velocidad y bajo los efectos del alcohol, situación que provocó que perdiera el control del volante y se impactara contra las barreras divisorias conocidas como “ballenas”.

Tras el fuerte impacto, la camioneta salió proyectada y cayó desde una altura aproximada de 20 metros hacia la lateral de la vialidad.

La unidad aún avanzó varios metros tras tocar el suelo, mientras que el conductor salió expulsado de la cabina debido a la fuerza del accidente.

Paramédicos acudieron al sitio para brindarle atención prehospitalaria y posteriormente trasladarlo en estado crítico a una clínica privada.

Debido a la gravedad de las lesiones, horas más tarde fue ingresado a la Clínica 2 del IMSS, donde permaneció inconsciente en el área de urgencias.

Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, horas después se confirmó el fallecimiento de Jonathan Hernández a consecuencia de las severas lesiones sufridas durante el percance.

Elementos de la Fiscalía General del Estado tomaron conocimiento de la defunción y ordenaron las diligencias correspondientes, así como el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley.