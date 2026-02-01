Pierde el control y se estrella contra local al norte de Saltillo; presentaba aliento alcohólico

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 1 febrero 2026
    Pierde el control y se estrella contra local al norte de Saltillo; presentaba aliento alcohólico
    La conductora fue detenida luego de que los oficiales detectaron aliento alcohólico. FOTO: MARTÍN ROJAS

El percance dejó únicamente daños materiales en un vehículo estacionado y en la fachada del establecimiento, sin que se reportaran personas lesionadas

La conductora de un automóvil Nissan protagonizó un accidente vehicular durante la madrugada de este domingo, luego de impactarse contra la fachada de un establecimiento comercial ubicado en una plaza situada en el cruce del bulevar Musa de León y el bulevar Moctezuma, en la colonia Los Pinos, en Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 03:00 horas, cuando la mujer circulaba sobre el bulevar Musa de León con dirección de sur a norte, acompañada de un hombre.

TE PUEDE INTERESAR: Controlan incendio en patio de vivienda al oriente de Saltillo

$!Elementos de Tránsito Municipal acudieron a la plaza comercial para tomar conocimiento del percance.
Elementos de Tránsito Municipal acudieron a la plaza comercial para tomar conocimiento del percance. FOTO: MARTÍN ROJAS

Al ingresar al estacionamiento de la plaza comercial a una velocidad considerable, la conductora perdió el control del volante, lo que provocó que se impactara inicialmente contra un vehículo Dodge Stratus que se encontraba debidamente estacionado y, posteriormente, terminara incrustada en la fachada de un local ubicado en la planta baja.

Testigos del accidente solicitaron el apoyo de las autoridades, por lo que elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento del percance y realizar las diligencias correspondientes.

$!Daños materiales fueron reportados tanto en un vehículo estacionado como en un negocio de la planta baja.
Daños materiales fueron reportados tanto en un vehículo estacionado como en un negocio de la planta baja. FOTO: MARTÍN ROJAS

Debido a que la conductora presentaba aliento alcohólico, fue detenida por los oficiales. En tanto, el acompañante, quien manifestó ser el propietario del vehículo, dialogó con los afectados para atender la situación.

Finalmente, el accidente fue consignado ante el Ministerio Público de Asuntos Viales, instancia que se encargará de deslindar las responsabilidades legales correspondientes.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


accidentes viales
Choques
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Las cifras muestran un contraste entre baja letalidad y alta incidencia de agresiones no fatales.

Cierra Coahuila el 2025 con altos registros de violencia familiar y lesiones dolosas contra mujeres
De participaciones federales, la entidad recibió 32 mil 727.5 millones de pesos, 4.7% más de lo calendarizado.

Tuvo Coahuila en 2025 cuarta mayor alza porcentual en participaciones y aportaciones
true

El bipartidismo y la escenografía democrática
true

Corrupción mortal y chivos expiatorios
No pasarás

No pasarás
Bien preparado

Bien preparado
The Brown Peril

The Brown Peril
En Saltillo cinco albergues tienen abiertas las puertas para recibir a personas en situación vulnerable ante las bajas temperaturas.

Habilitan refugios para albergar a 395 personas en la zona metropolitana de Saltillo