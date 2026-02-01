Pierde el control y se estrella contra local al norte de Saltillo; presentaba aliento alcohólico
El percance dejó únicamente daños materiales en un vehículo estacionado y en la fachada del establecimiento, sin que se reportaran personas lesionadas
La conductora de un automóvil Nissan protagonizó un accidente vehicular durante la madrugada de este domingo, luego de impactarse contra la fachada de un establecimiento comercial ubicado en una plaza situada en el cruce del bulevar Musa de León y el bulevar Moctezuma, en la colonia Los Pinos, en Saltillo.
Los hechos se registraron alrededor de las 03:00 horas, cuando la mujer circulaba sobre el bulevar Musa de León con dirección de sur a norte, acompañada de un hombre.
Al ingresar al estacionamiento de la plaza comercial a una velocidad considerable, la conductora perdió el control del volante, lo que provocó que se impactara inicialmente contra un vehículo Dodge Stratus que se encontraba debidamente estacionado y, posteriormente, terminara incrustada en la fachada de un local ubicado en la planta baja.
Testigos del accidente solicitaron el apoyo de las autoridades, por lo que elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento del percance y realizar las diligencias correspondientes.
Debido a que la conductora presentaba aliento alcohólico, fue detenida por los oficiales. En tanto, el acompañante, quien manifestó ser el propietario del vehículo, dialogó con los afectados para atender la situación.
Finalmente, el accidente fue consignado ante el Ministerio Público de Asuntos Viales, instancia que se encargará de deslindar las responsabilidades legales correspondientes.