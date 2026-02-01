Pierde el control y se estrella contra local al norte de Saltillo; presentaba aliento alcohólico

La conductora de un automóvil Nissan protagonizó un accidente vehicular durante la madrugada de este domingo, luego de impactarse contra la fachada de un establecimiento comercial ubicado en una plaza situada en el cruce del bulevar Musa de León y el bulevar Moctezuma, en la colonia Los Pinos, en Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 03:00 horas, cuando la mujer circulaba sobre el bulevar Musa de León con dirección de sur a norte, acompañada de un hombre.

