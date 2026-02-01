Controlan incendio en patio de vivienda al oriente de Saltillo
Una fogata habría provocado un incendio durante la madrugada de este domingo; la rápida intervención de Bomberos evitó que el fuego se propagara a casas aledañas
Un incendio registrado durante la madrugada de este domingo en la colonia Lomas de Zapalinamé, al oriente de Saltillo, provocó la movilización del Cuerpo de Bomberos, luego de que el patio de una vivienda comenzara a arder, presuntamente a consecuencia de una fogata.
Los hechos ocurrieron alrededor de la 1:00 de la mañana, en el cruce de las calles 43 y 16, donde vecinos alertaron a los servicios de emergencia al observar que el fuego se propagaba entre materiales almacenados en el lugar.
Elementos de Bomberos arribaron al sitio y lograron sofocar las llamas, evitando que el incendio se extendiera hacia el interior del domicilio o a viviendas contiguas.
Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas y únicamente se registraron daños materiales en los objetos que se encontraban recolectados en el patio.