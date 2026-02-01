Controlan incendio en patio de vivienda al oriente de Saltillo

Saltillo
/ 1 febrero 2026
    Controlan incendio en patio de vivienda al oriente de Saltillo
    El fuego se propagó entre diversos materiales almacenados en el exterior del domicilio, lo que alertó a vecinos y generó la movilización de los servicios de emergencia. FOTO: MARTÍN ROJAS

Una fogata habría provocado un incendio durante la madrugada de este domingo; la rápida intervención de Bomberos evitó que el fuego se propagara a casas aledañas

Un incendio registrado durante la madrugada de este domingo en la colonia Lomas de Zapalinamé, al oriente de Saltillo, provocó la movilización del Cuerpo de Bomberos, luego de que el patio de una vivienda comenzara a arder, presuntamente a consecuencia de una fogata.

La rápida intervención de los bomberos evitó que las llamas alcanzaran el interior de la vivienda o se extendieran a casas aledañas; no hubo personas lesionadas.
La rápida intervención de los bomberos evitó que las llamas alcanzaran el interior de la vivienda o se extendieran a casas aledañas; no hubo personas lesionadas. FOTO: MARTÍN ROJAS

Los hechos ocurrieron alrededor de la 1:00 de la mañana, en el cruce de las calles 43 y 16, donde vecinos alertaron a los servicios de emergencia al observar que el fuego se propagaba entre materiales almacenados en el lugar.

Elementos de Bomberos arribaron al sitio y lograron sofocar las llamas, evitando que el incendio se extendiera hacia el interior del domicilio o a viviendas contiguas.

Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron de madrugada a la colonia Lomas de Zapalinamé para controlar un incendio originado en el patio de una vivienda.
Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron de madrugada a la colonia Lomas de Zapalinamé para controlar un incendio originado en el patio de una vivienda. FOTO: MARTÍN ROJAS

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas y únicamente se registraron daños materiales en los objetos que se encontraban recolectados en el patio.

