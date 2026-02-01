Controlan incendio en patio de vivienda al oriente de Saltillo

Un incendio registrado durante la madrugada de este domingo en la colonia Lomas de Zapalinamé, al oriente de Saltillo, provocó la movilización del Cuerpo de Bomberos, luego de que el patio de una vivienda comenzara a arder, presuntamente a consecuencia de una fogata.

TE PUEDE INTERESAR: Alerta Municipio de Saltillo por venta ilegal de terrenos en redes sociales