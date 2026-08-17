Pierde el control y vuelca en el bulevar Fundadores de Saltillo; queda atrapado en su Mazda

Los hechos se registraron ayer alrededor de las 23:00 horas, cuando el conductor transitaba de oriente a poniente a bordo de un Mazda 6 y, al descender del puente vehicular que cruza sobre el libramiento Óscar Flores Tapia, presuntamente perdió el control debido al exceso de velocidad.

Un hombre resultó lesionado luego de protagonizar una aparatosa volcadura mientras circulaba a bordo de un vehículo Mazda sobre el bulevar Fundadores, en los límites de Arteaga y Saltillo .

Tras salirse de la vialidad, el automóvil terminó volcando sobre un tramo de terracería, por lo que otros automovilistas que presenciaron el accidente solicitaron auxilio a través del número de emergencias 911.

Elementos de la Policía Municipal de Arteaga acudieron al sitio, mientras que paramédicos de Bomberos y Protección Civil realizaron las maniobras necesarias para liberar al conductor, quien quedó atrapado dentro de la unidad.

Una vez liberado, el hombre fue trasladado de inmediato al Hospital General para recibir atención médica, debido a las lesiones que sufrió durante el percance.

Finalmente, el Mazda fue retirado del lugar mediante una grúa y el accidente quedó a disposición del Ministerio Público de Asuntos Viales, autoridad que se encargará de deslindar las responsabilidades correspondientes.