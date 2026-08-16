Conmemoran el Día Mundial del Peatón con caminata de evaluación en el Centro Histórico de Saltillo

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    Conmemoran el Día Mundial del Peatón con caminata de evaluación en el Centro Histórico de Saltillo
    El colectivo señaló que las banquetas y vialidades del Centro Histórico aún presentan obstáculos para personas con discapacidad, adultos mayores y familias. MANUEL RODRÍGUEZ

El colectivo Transporte Digno Saltillo llama a reapropiarse del espacio público y exige calles amables y accesibles

En el marco del Día Mundial del Peatón, integrantes del colectivo Transporte Digno Saltillo realizaron una caminata por la calle Victoria, en el Centro Histórico, para evaluar si las vialidades de la ciudad resultan amigables y saludables para los transeúntes.

Marco Hernández, representante de la agrupación, explicó que esta conmemoración fue establecida por la Organización Mundial de la Salud para visibilizar la importancia de proteger la vida de las personas durante sus desplazamientos cotidianos.

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“La Organización Mundial de la Salud escogió ese día precisamente porque un día 17 de agosto, pero de 1897, se tiene registrada la primera persona muerta por un atropellamiento de un automóvil en Londres”, señaló Hernández sobre el origen del movimiento.

$!Marco Hernández, representante de Transporte Digno Saltillo, llamó a la ciudadanía a reapropiarse del espacio público y caminar como una forma de exigir vialidades más seguras.
Marco Hernández, representante de Transporte Digno Saltillo, llamó a la ciudadanía a reapropiarse del espacio público y caminar como una forma de exigir vialidades más seguras. CORTESÍA

Durante el recorrido, el colectivo analizó si las vialidades cuentan con la infraestructura adecuada, como banquetas anchas, arbolado suficiente, mobiliario urbano de descanso y espacios de esparcimiento que no obliguen a la gente a caminar apresurada por temor a un percance.

“La acción política que podemos hacer todos los peatones es caminar, ahora sí que caminar es revolucionario. Ese es el sentido”, enfatizó Hernández, haciendo un llamado a los habitantes a reapropiarse del espacio público y transitar con tranquilidad.

Por su parte, Araceli Romero, activista de la misma organización, expuso las deficiencias que persisten en la infraestructura del primer cuadro, destacando que el diseño vial actual margina a personas con discapacidad, adultos mayores y familias.

“La accesibilidad implica que una persona adulta mayor, una mujer embarazada, un niño no tenga por qué andar batallando con las banquetas”, agregó Romero, tras señalar que arterias de alto tránsito peatonal, como la calle Treviño, carecen de adecuaciones inclusivas.

El colectivo concluyó el ejercicio invitando a la ciudadanía a evaluar sus entornos cotidianos, recordando que la mayoría de los habitantes se desplazan a pie en algún punto de su jornada, por lo que urgieron a garantizar calles seguras para todos.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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