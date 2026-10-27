Pierde mujer el control y lanza ballenas al carril contrario en Saltillo

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    Pierde mujer el control y lanza ballenas al carril contrario en Saltillo
    Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento del accidente y aseguraron el vehículo involucrado. JUAN FRANCISCO VALDÉS

La automovilista viajaba en un Nissan Sentra cuando ocurrió el percance en el ascenso al puente; fue trasladada a una clínica privada y su estado de salud se reportó estable

Una mujer resultó lesionada y fue trasladada de urgencia a una clínica privada, luego de protagonizar un accidente vial en el puente del bulevar Venustiano Carranza, frente a la colonia Real de Peña, en Saltillo.

El percance provocó daños en la infraestructura vial y afectaciones a la circulación en ambos sentidos, luego de que el automóvil involucrado desplazara varios muros de concreto que dividen los carriles.

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$!Paramédicos atendieron a la automovilista y la trasladaron de urgencia para recibir atención médica.
Paramédicos atendieron a la automovilista y la trasladaron de urgencia para recibir atención médica. JUAN FRANCISCO VALDÉS

La conductora manejaba un Nissan Sentra color azul de norte a sur y, al iniciar el ascenso al puente del bulevar Pedro Figueroa, perdió el control del volante y se impactó contra las barreras de concreto, conocidas como ballenas.

Debido a la fuerza del choque, algunas de las estructuras fueron proyectadas hacia los carriles de circulación contraria, lo que representó un riesgo para los automovilistas que transitaban por la zona.

$!Las barreras de concreto fueron desplazadas por el impacto y algunas quedaron sobre los carriles de circulación contraria.
Las barreras de concreto fueron desplazadas por el impacto y algunas quedaron sobre los carriles de circulación contraria. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Paramédicos acudieron al lugar para brindar los primeros auxilios a la conductora, quien posteriormente fue trasladada a una clínica particular para recibir atención médica. De acuerdo con los reportes, su estado de salud fue reportado como estable.

Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento de los hechos y procedieron al aseguramiento del vehículo. Hasta el momento, no se ha informado el monto de los daños materiales ocasionados por el accidente.

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