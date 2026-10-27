Pierde mujer el control y lanza ballenas al carril contrario en Saltillo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
La automovilista viajaba en un Nissan Sentra cuando ocurrió el percance en el ascenso al puente; fue trasladada a una clínica privada y su estado de salud se reportó estable
Una mujer resultó lesionada y fue trasladada de urgencia a una clínica privada, luego de protagonizar un accidente vial en el puente del bulevar Venustiano Carranza, frente a la colonia Real de Peña, en Saltillo.
El percance provocó daños en la infraestructura vial y afectaciones a la circulación en ambos sentidos, luego de que el automóvil involucrado desplazara varios muros de concreto que dividen los carriles.
La conductora manejaba un Nissan Sentra color azul de norte a sur y, al iniciar el ascenso al puente del bulevar Pedro Figueroa, perdió el control del volante y se impactó contra las barreras de concreto, conocidas como ballenas.
Debido a la fuerza del choque, algunas de las estructuras fueron proyectadas hacia los carriles de circulación contraria, lo que representó un riesgo para los automovilistas que transitaban por la zona.
Paramédicos acudieron al lugar para brindar los primeros auxilios a la conductora, quien posteriormente fue trasladada a una clínica particular para recibir atención médica. De acuerdo con los reportes, su estado de salud fue reportado como estable.
Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento de los hechos y procedieron al aseguramiento del vehículo. Hasta el momento, no se ha informado el monto de los daños materiales ocasionados por el accidente.