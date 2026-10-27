Pierde mujer el control y lanza ballenas al carril contrario en Saltillo

Una mujer resultó lesionada y fue trasladada de urgencia a una clínica privada, luego de protagonizar un accidente vial en el puente del bulevar Venustiano Carranza, frente a la colonia Real de Peña, en Saltillo. El percance provocó daños en la infraestructura vial y afectaciones a la circulación en ambos sentidos, luego de que el automóvil involucrado desplazara varios muros de concreto que dividen los carriles.

La conductora manejaba un Nissan Sentra color azul de norte a sur y, al iniciar el ascenso al puente del bulevar Pedro Figueroa, perdió el control del volante y se impactó contra las barreras de concreto, conocidas como ballenas. Debido a la fuerza del choque, algunas de las estructuras fueron proyectadas hacia los carriles de circulación contraria, lo que representó un riesgo para los automovilistas que transitaban por la zona.