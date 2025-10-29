Pierden saltillenses horas en traslados a su centro de trabajo en Ramos Arizpe

Israel Jasso y Omar Oyervides pasan más de 10 horas al día fuera de casa por cuestiones laborales. A sus jornadas de trabajo se suma el tiempo del trayecto, que puede duplicarse por un simple accidente en carretera. Como ellos, cada vez más trabajadores están considerando mudarse a Ramos Arizpe para ganar lo más valioso: tiempo.

En entrevista para VANGUARDIA, el ingeniero Israel Jasso expuso que todos los días viaja desde el sur de Saltillo -cerca de la Central de Autobuses- hacia el Parque Industrial Santa María para laborar.

Viajando en coche afirmó que invierte en promedio una hora de su tiempo en ir a trabajar, aunque en ocasiones puede tardar hasta una hora y media si es que algún accidente en el trayecto, como el ocurrido el pasado martes 21, ocasiona retrasos.

“Cuando se eleva mucho el tiempo de traslado es debido a algún accidente porque solamente hay (habilitado) algún carril, entonces a fuerza tienes que ir lento, porque no hay por dónde sacarle la vuelta”, expuso el profesionista.

Añadió que una jornada laboral en su empleo dura entre 8 y 9 horas, que se traducen en 10 y hasta 11 horas al día, contando el tiempo que tarda en el tráfico.

Respecto a la posibilidad de mudarse a Ramos Arizpe, Jasso respondió: “de hecho he estado considerando mucho la opción para evitar los trayectos y poder pasar más tiempo en casa, y poder disponer de más tiempo libre”.

Omar Oyervides es otro ingeniero saltillense que trabaja en Ramos Arizpe, y expuso los retos de movilidad que suponen vivir en un municipio y acudir todos los días a un centro de trabajo en el otro.

Afirmó que viaja desde Lomas de Lourdes hasta el Parque Industrial Santa María, tardando entre una hora y 20 o 30 minutos.

“Han habido ocasiones donde tienes que cambiar de ruta o hay estancamientos por el tráfico. Lo máximo que he tenido que invertir de mi tiempo en traslado han sido 2 horas 40 minutos. Si tomo en cuenta mi jornada laboral de 10 horas, más el tiempo de traslado, daría un total aproximado de 12 horas, 12 horas y media por día. Yo salgo a las 7 de la mañana de mi casa rumbo al trabajo y estoy llegando aproximadamente entre 8, 8 y media de la noche”, expuso.

SE MUDAN FAMILIAS A RAMOS

La mudanza a Ramos Arizpe por motivos laborales ha sido una constante que se ha presentado en los últimos años.

De acuerdo con datos del Censo Nacional de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la principal causa de migración a este municipio es “búsqueda de empleo”, mientras que la segunda fue “reunirse con la familia”, seguida de “cambio u oferta de trabajo”.

Estos datos fueron recogidos por el Consejo para la Planeación Estratégica de Largo Plazo de la Región Sureste del Estado de Coahuila de Zaragoza (Coperes).

¿Y DESDE RAMOS? TARDAN MÁXIMO 20 MINUTOS

Para casos como el de Omar Oyervides, vivir en una casa en Ramos Arizpe representa una importante reducción en traslados.

De acuerdo con plataformas como Google Maps, por ejemplo, desde el fraccionamiento de la desarrolladora Ruba, Rincón de Los Pinos, en el sector Olmo, el tiempo estimado es de 11 minutos a la entrada de General Motors (GM), 16 al Parque Industrial Santa María y 21 minutos al Parque Industrial Ramos Arizpe.

Otro ejemplo es el caso de Veredas Residencial, desde donde se estima un tiempo de traslado al Parque Industrial Ramos Arizpe, en vehículo particular, de 11 minutos; 17 al acceso a GM y 14 al Parque Industrial Santa María.

Reducir los traslados al trabajo significa ganar horas cada día. En Ramos Arizpe, desarrollos como Rincón de los Pinos combinan ubicación estratégica, conectividad con los parques industriales y un entorno funcional que permite aprovechar mejor el tiempo.