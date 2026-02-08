Pirómanos incendian autos abandonados al oriente de Saltillo durante la madrugada
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El incendio de dos vehículos abandonados en un terreno baldío movilizó a bomberos y generó alarma entre vecinos de la colonia Rubén Jaramillo
Un sujeto, presuntamente en situación de calle, provocó un incendio al prender fuego a dos vehículos abandonados en un terreno baldío, lo que generó la movilización de vecinos y cuerpos de emergencia durante la madrugada al oriente de Saltillo.
Los hechos ocurrieron alrededor de la 01:30 horas en un predio ubicado sobre el bulevar Otilio González, en la colonia Rubén Jaramillo, donde dos automóviles semidesmantelados comenzaron a incendiarse repentinamente.
TE PUEDE INTERESAR: Atropella taxista a su esposa tras discusión afuera del Centro de Justicia para la Mujer, en Saltillo
De acuerdo con testigos, el presunto responsable salió de la vegetación de un arroyo cercano y prendió fuego a las unidades para posteriormente retirarse del lugar. La situación fue reportada de inmediato al número de emergencias 911, ante el temor de que las llamas se propagaran.
Aunque vecinos del sector intentaron sofocar el incendio por sus propios medios, el fuego se intensificó debido a los materiales y piezas que aún conservaban los vehículos, por lo que fue necesaria la intervención del Cuerpo de Bomberos.
Elementos de la Estación Oriente acudieron con un camión cisterna y lograron controlar y extinguir el siniestro, evitando que las llamas se extendieran a zonas aledañas.
Habitantes del sector señalaron que no es la primera vez que ocurre un incidente similar en ese punto, ya que hace algunos años otros vehículos abandonados también fueron incendiados, presuntamente por la misma persona, por lo que solicitaron mayor vigilancia para prevenir este tipo de hechos.