Pirómanos incendian autos abandonados al oriente de Saltillo durante la madrugada

Un sujeto, presuntamente en situación de calle, provocó un incendio al prender fuego a dos vehículos abandonados en un terreno baldío, lo que generó la movilización de vecinos y cuerpos de emergencia durante la madrugada al oriente de Saltillo.

Los hechos ocurrieron alrededor de la 01:30 horas en un predio ubicado sobre el bulevar Otilio González, en la colonia Rubén Jaramillo, donde dos automóviles semidesmantelados comenzaron a incendiarse repentinamente.

