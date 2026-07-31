Plantan árboles en el distribuidor Venustiano Carranza para mejorar el entorno urbano en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Plantan árboles en el distribuidor Venustiano Carranza para mejorar el entorno urbano en Saltillo
    Se reforestaron con árboles de la especie arce las áreas verdes del distribuidor vial Venustiano Carranza. CORTESÍA

El programa “Bosques Urbanos Lineales” impulsa la plantación de árboles para mejorar el entorno urbano.

El Gobierno Municipal de Saltillo reforzó las acciones de reforestación, limpieza de vialidades y mantenimiento de espacios públicos como parte de la estrategia para mejorar el entorno urbano y la calidad de vida de la población.

El alcalde Javier Díaz González informó que estas labores se realizan mediante el programa “Bosques Urbanos Lineales”, además de los trabajos permanentes de limpieza en avenidas de alta circulación y conservación de áreas verdes en distintos sectores de la ciudad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/preve-saltillo-normalizar-este-fin-de-semana-el-servicio-de-agua-en-106-colonias-HA22551170

El edil destacó que estas acciones cuentan con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, lo que ha permitido fortalecer programas enfocados en el mejoramiento de la imagen urbana, el cuidado del medio ambiente y la seguridad de las familias saltillenses.

Como parte del programa de reforestación, personal municipal plantó árboles de la especie arce en las áreas verdes del distribuidor vial Venustiano Carranza, con el propósito de incrementar la cobertura vegetal, contribuir a mejorar la calidad del aire y embellecer uno de los principales accesos vehiculares de la capital coahuilense.

De manera paralela, las barredoras mecánicas realizan labores de limpieza profunda en los bulevares Nazario S. Ortiz Garza, Emilio Arizpe de la Maza y Francisco Coss, así como en el periférico Luis Echeverría Álvarez y otras vialidades estratégicas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/embajada-de-eu-pone-la-mira-en-modelo-de-prevencion-de-saltillo-EA22550433

Estas acciones permiten retirar tierra, arena y residuos acumulados sobre la carpeta asfáltica, lo que mejora la visibilidad y las condiciones de circulación para automovilistas, motociclistas y transportistas, además de contribuir a una mayor seguridad vial.

$!La reforestación busca mejorar la calidad del aire y embellecer uno de los principales accesos a la ciudad.
La reforestación busca mejorar la calidad del aire y embellecer uno de los principales accesos a la ciudad. CORTESÍA

Asimismo, mediante el programa “Aquí Andamos”, cuadrillas municipales efectuaron trabajos de limpieza general, deshierbe y mantenimiento en el área verde ubicada entre las calles Juan de Mendoza, Matías de Gálvez y Luis de Velasco, en la colonia Privadas Luxemburgo, además de intervenir otros espacios públicos en diversos sectores del municipio.

El Gobierno Municipal informó que estas acciones se desarrollan de manera permanente a través de sus distintas dependencias, con el objetivo de conservar una ciudad más limpia, ordenada, competitiva y con espacios públicos dignos para las familias saltillenses.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Reforestación

Localizaciones


Saltillo

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El deseo más profundo

El deseo más profundo
true

Coahuila: Entre tragedias y reacciones
true

POLITICÓN: Cinco feminicidios en un mes; hay protocolos, pero la protección no llega a tiempo en Coahuila
Los despojos han mantenido una tendencia en los últimos años, con la complicidad de notarios, acusa el Foro de Abogados.

Saltillo: se mantienen despojos inmobiliarios con apoyo de notarios, señala Foro de Abogados
Las derechohabientes mayores de 40 años deberán acudir a su unidad médica para conocer los requisitos y la fecha de atención.

IMSS Coahuila llevará mastógrafos móviles a 32 unidades médicas durante agosto
Osmar Olvera conquistó el oro en trampolín de un metro y encabezó otra jornada exitosa para los clavados mexicanos en Santo Domingo 2026.

México llega a 74 oros en Santo Domingo 2026; raquetbol y clavados lideran la jornada
Jay Clayton asumirá la coordinación de las agencias de inteligencia de EU tras ser confirmado por el Senado; antes encabezó el caso contra Rubén Rocha Moya.

Jay Clayton, fiscal del caso contra Rubén Rocha, es confirmado como director de Inteligencia de EU
La ambiciosa expansión de Chipotle, o cómo vender burritos en México sin ser mexicano

La ambiciosa expansión de Chipotle, o cómo vender burritos en México sin ser mexicano