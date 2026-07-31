Plantan árboles en el distribuidor Venustiano Carranza para mejorar el entorno urbano en Saltillo

El Gobierno Municipal de Saltillo reforzó las acciones de reforestación, limpieza de vialidades y mantenimiento de espacios públicos como parte de la estrategia para mejorar el entorno urbano y la calidad de vida de la población. El alcalde Javier Díaz González informó que estas labores se realizan mediante el programa “Bosques Urbanos Lineales”, además de los trabajos permanentes de limpieza en avenidas de alta circulación y conservación de áreas verdes en distintos sectores de la ciudad.

El edil destacó que estas acciones cuentan con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, lo que ha permitido fortalecer programas enfocados en el mejoramiento de la imagen urbana, el cuidado del medio ambiente y la seguridad de las familias saltillenses. Como parte del programa de reforestación, personal municipal plantó árboles de la especie arce en las áreas verdes del distribuidor vial Venustiano Carranza, con el propósito de incrementar la cobertura vegetal, contribuir a mejorar la calidad del aire y embellecer uno de los principales accesos vehiculares de la capital coahuilense. De manera paralela, las barredoras mecánicas realizan labores de limpieza profunda en los bulevares Nazario S. Ortiz Garza, Emilio Arizpe de la Maza y Francisco Coss, así como en el periférico Luis Echeverría Álvarez y otras vialidades estratégicas.

Estas acciones permiten retirar tierra, arena y residuos acumulados sobre la carpeta asfáltica, lo que mejora la visibilidad y las condiciones de circulación para automovilistas, motociclistas y transportistas, además de contribuir a una mayor seguridad vial.

Asimismo, mediante el programa “Aquí Andamos”, cuadrillas municipales efectuaron trabajos de limpieza general, deshierbe y mantenimiento en el área verde ubicada entre las calles Juan de Mendoza, Matías de Gálvez y Luis de Velasco, en la colonia Privadas Luxemburgo, además de intervenir otros espacios públicos en diversos sectores del municipio. El Gobierno Municipal informó que estas acciones se desarrollan de manera permanente a través de sus distintas dependencias, con el objetivo de conservar una ciudad más limpia, ordenada, competitiva y con espacios públicos dignos para las familias saltillenses.

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