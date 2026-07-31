Embajada de EU pone la mira en modelo de prevención de Saltillo

Durante el encuentro, la representación diplomática mostró interés en el modelo de prevención social que se aplica en la capital de Coahuila. De acuerdo con el edil, la intención es replicar esquemas de rehabilitación de plazas y canchas comunitarias mediante proyectos de coinversión con la iniciativa privada.

El alcalde de Saltillo , Javier Díaz González, sostuvo una reunión de trabajo con funcionarios de la Embajada de Estados Unidos para concretar acuerdos de colaboración enfocados en fortalecer la capacitación de la Policía Municipal y ampliar las acciones de rescate de espacios públicos.

“En la embajada tienen un departamento exclusivo en tema de deporte y cultura, y lo que buscan es lo que hacemos nosotros: la rehabilitación de espacios públicos para prevenir actos de inseguridad y fortalecer el tejido social y familiar”, señaló Javier Díaz.

El alcalde explicó que empresas de origen estadounidense podrían sumarse a estos proyectos. “Nos comentaban que tienen contacto con empresas como AT&T y PPG Comex para seguir haciendo sinergia con la iniciativa privada en la recuperación de estos espacios”, agregó.

Asimismo, Díaz González informó que sostuvo un encuentro con el embajador Marc Johnson, en el marco de la conmemoración por el 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos, donde reiteró que la seguridad pública continúa siendo la principal prioridad de su administración, en coordinación con el Gobierno del Estado y las fuerzas federales.

“Le comentaba que para nosotros la prioridad de prioridades es la seguridad, que trabajamos muy coordinados con el gobernador Manolo Jiménez y con las fuerzas federales, y el embajador me comentó que vamos muy bien y que sigamos en ese camino”, concluyó.