Policía Ambiental de Saltillo recibe capacitación en manejo de vida silvestre
La actualización fortalece los protocolos de actuación de la Policía Ambiental y mejora la atención a reportes ciudadanos relacionados con fauna silvestre en Saltillo
Con el objetivo de fortalecer la protección de la fauna y garantizar actuaciones apegadas a la ley, la Policía Ambiental de Saltillo recibió capacitación especializada en “Normatividad y Manejo Básico de Vida Silvestre”, impartida por la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila.
La formación estuvo dirigida a la totalidad del personal adscrito a esta área de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, como parte de su actualización profesional y del fortalecimiento de la coordinación con autoridades estatales y federales.
MANEJO SEGURO
Durante la capacitación se abordaron temas clave como el marco normativo para el aprovechamiento sustentable de especies, prevención de la caza furtiva, técnicas de manejo seguro de fauna, protocolos de actuación ante emergencias con animales silvestres, así como medidas de seguridad e información biológica relevante.
También se revisaron características y lineamientos de manejo para especies representativas de la región, entre ellas el oso negro americano, el gato montés, el venado cola blanca y el pecarí de collar, con el propósito de reforzar la capacidad de respuesta ante reportes ciudadanos.
Jessica Martínez Terrazas, titular de la Policía Ambiental, señaló que la instrucción del alcalde Javier Díaz González y del comisionado Miguel Ángel Garza Félix es mantener actualizados los conocimientos y protocolos de intervención.
“La capacitación nos permite continuar documentándonos sobre la fauna regional y brindar un mejor servicio a la ciudadanía, siempre bajo criterios de protección ambiental y seguridad”, indicó.
La Comisaría reiteró que, a través de sus áreas especializadas, mantiene un trabajo permanente para salvaguardar tanto a la población como a la flora y fauna del municipio, promoviendo una cultura de respeto y conservación del entorno natural.