Policía Ambiental de Saltillo recibe capacitación en manejo de vida silvestre

Con el objetivo de fortalecer la protección de la fauna y garantizar actuaciones apegadas a la ley, la Policía Ambiental de Saltillo recibió capacitación especializada en “Normatividad y Manejo Básico de Vida Silvestre”, impartida por la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila.

La formación estuvo dirigida a la totalidad del personal adscrito a esta área de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, como parte de su actualización profesional y del fortalecimiento de la coordinación con autoridades estatales y federales.

TE PUEDE INTERESAR: Ruta Recreativa en Saltillo promueve salud, vacunación y empoderamiento femenino