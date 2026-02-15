Policía Ambiental de Saltillo recibe capacitación en manejo de vida silvestre

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 15 febrero 2026
    Policía Ambiental de Saltillo recibe capacitación en manejo de vida silvestre
    La capacitación fortalece la coordinación entre la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo y autoridades estatales en materia ambiental. CORTESÍA

La actualización fortalece los protocolos de actuación de la Policía Ambiental y mejora la atención a reportes ciudadanos relacionados con fauna silvestre en Saltillo

Con el objetivo de fortalecer la protección de la fauna y garantizar actuaciones apegadas a la ley, la Policía Ambiental de Saltillo recibió capacitación especializada en “Normatividad y Manejo Básico de Vida Silvestre”, impartida por la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila.

La formación estuvo dirigida a la totalidad del personal adscrito a esta área de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, como parte de su actualización profesional y del fortalecimiento de la coordinación con autoridades estatales y federales.

TE PUEDE INTERESAR: Ruta Recreativa en Saltillo promueve salud, vacunación y empoderamiento femenino

$!Durante la sesión se abordaron protocolos para el manejo seguro de especies como el oso negro americano y el venado cola blanca.
Durante la sesión se abordaron protocolos para el manejo seguro de especies como el oso negro americano y el venado cola blanca. CORTESÍA

MANEJO SEGURO

Durante la capacitación se abordaron temas clave como el marco normativo para el aprovechamiento sustentable de especies, prevención de la caza furtiva, técnicas de manejo seguro de fauna, protocolos de actuación ante emergencias con animales silvestres, así como medidas de seguridad e información biológica relevante.

También se revisaron características y lineamientos de manejo para especies representativas de la región, entre ellas el oso negro americano, el gato montés, el venado cola blanca y el pecarí de collar, con el propósito de reforzar la capacidad de respuesta ante reportes ciudadanos.

Jessica Martínez Terrazas, titular de la Policía Ambiental, señaló que la instrucción del alcalde Javier Díaz González y del comisionado Miguel Ángel Garza Félix es mantener actualizados los conocimientos y protocolos de intervención.

$!Elementos de la Policía Ambiental de Saltillo participaron en la capacitación impartida por la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila.
Elementos de la Policía Ambiental de Saltillo participaron en la capacitación impartida por la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila. CORTESÍA

“La capacitación nos permite continuar documentándonos sobre la fauna regional y brindar un mejor servicio a la ciudadanía, siempre bajo criterios de protección ambiental y seguridad”, indicó.

La Comisaría reiteró que, a través de sus áreas especializadas, mantiene un trabajo permanente para salvaguardar tanto a la población como a la flora y fauna del municipio, promoviendo una cultura de respeto y conservación del entorno natural.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Rescate Animal
protección de animales

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Organizaciones


ayuntamiento de saltillo

Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
En 2025, México alcanzó 204 inversiones provenientes de 20 países, por un valor de 9 mil 263.89 millones de dólares.

Cuarto en inversión y segundo en empleos: el balance del sector automotriz de Coahuila
Coahuila está entre los estados que en 2026 no han registrado ningún contagio de sarampión.

Coahuila refuerza cerco contra el sarampión: suman 23 casos sospechosos
El edificio, construido en 1898, fue oficialmente nombrado recinto “Libertad, Igualdad y Fraternidad”. FOTOS: HÉCTOR GARCÍA

Logia Masónica coahuilense refuerza su legado histórico: Develan placa en centenario templo de Saltillo
Augusto Ramos Melo aspira a dirigir la Canacar a nivel nacional.

El saltillense Augusto Ramos Melo se perfila para presidir CANACAR
¡Por fin...! Cita en el IMSS

¡Por fin...! Cita en el IMSS
Julio Scherer Ibarra: ¡Chuza!

Julio Scherer Ibarra: ¡Chuza!
Saltillo es la ciudad de Coahuila con más personas sancionadas por violencia contra las mujeres.

Coahuila acumula más de mil 500 personas sancionadas por violencia contra las mujeres

El nuevo plazo para parar labores por parte del sindicato administrativo de la UAAAN, es el 17 de abril, de no llegar a un acuerdo con Rectoría.

Saltillo: Se salva la Narro de huelga... por ahora