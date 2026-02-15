Ruta Recreativa en Saltillo promueve salud, vacunación y empoderamiento femenino

Saltillo
/ 15 febrero 2026
    La Dirección de Salud Pública Municipal aplicó vacunas gratuitas contra el sarampión y otros biológicos a niñas, niños y adultos durante la Ruta Recreativa en Saltillo. CORTESÍA

La jornada dominical integró vacunación gratuita contra el sarampión, servicios médicos preventivos, actividades deportivas por el Día de la Mujer Mexicana

Cientos de familias se dieron cita este domingo en la tradicional Ruta Recreativa de Saltillo, donde además de las actividades deportivas habituales, se desplegó una estrategia integral de promoción de la salud y participación comunitaria.

Desde temprana hora, asistentes aprovecharon la instalación de un módulo de vacunación que ofreció, de manera gratuita, la dosis contra el sarampión y otros biológicos disponibles para la población, como parte de las acciones preventivas impulsadas por la autoridad municipal.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Aquí Vamos Gratis’ en Saltillo genera ahorro superior a 32 millones de pesos a familias

$!Personal de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo realizó actividades de proximidad social durante el paseo dominical.
Personal de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo realizó actividades de proximidad social durante el paseo dominical. CORTESÍA

ACTIVACIÓN FÍSICA Y EMPODERAMIENTO

En el marco del Día de la Mujer Mexicana, el Instituto Municipal de las Mujeres de Saltillo organizó el Xtreme Rally, un circuito deportivo que combinó ciclismo, carreras de relevos y pruebas de resistencia física. Equipos integrados por mujeres participaron en esta dinámica orientada a fomentar el trabajo colaborativo, la activación física y el fortalecimiento del liderazgo femenino.

Al término de la competencia se realizó la rifa de una bicicleta entre las participantes, en un ambiente de convivencia y reconocimiento.

Durante la jornada, la Dirección de Salud Pública Municipal instaló un módulo de atención preventiva con detección gratuita de diabetes e hipertensión, así como orientación nutrimental. También se aplicaron vacunas antirrábicas y tratamientos de desparasitación para mascotas, ampliando el alcance de los servicios a la salud animal.

$!Familias completas acudieron a la Ruta Recreativa en Saltillo, donde se instaló un módulo gratuito de vacunación contra el sarampión.
Familias completas acudieron a la Ruta Recreativa en Saltillo, donde se instaló un módulo gratuito de vacunación contra el sarampión. CORTESÍA

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo mantuvo presencia en el paseo dominical con actividades de proximidad social, orientadas a fortalecer la confianza y el vínculo con la comunidad.

En el ámbito educativo y cívico, universidades locales difundieron su oferta académica entre jóvenes y familias, mientras que el Instituto Electoral de Coahuila instaló un módulo informativo sobre el próximo proceso electoral, acompañado de actividades lúdicas dirigidas a niñas y niños.

$!Participantes realizaron activación física y rutinas de resistencia durante la Ruta Recreativa en Saltillo, promoviendo hábitos saludables y convivencia familiar.
Participantes realizaron activación física y rutinas de resistencia durante la Ruta Recreativa en Saltillo, promoviendo hábitos saludables y convivencia familiar. CORTESÍA

El evento también incluyó un mercadito para impulsar a emprendedores locales, quienes aprovecharon el flujo de visitantes para promocionar productos y servicios.

La Ruta Recreativa se realiza cada domingo de 7:00 a 12:00 horas sobre el bulevar Venustiano Carranza, en el tramo comprendido entre las calles Baja California y Canadá, consolidándose como un espacio de convivencia, activación física y acceso a servicios para la ciudadanía.

