Policía de Saltillo y Sexta Zona Militar fortalecen coordinación para fortalecer la seguridad

Por indicación del alcalde Javier Díaz González, el comisionado de Seguridad, Miguel Ángel Garza Félix, sostuvo una reunión de trabajo con el General de Brigada de Estado Mayor Juan Carlos Quiroz Muñoz, comandante de la Sexta Zona Militar, con el objetivo de revisar los indicadores de seguridad publicados en la reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI.

Si bien los resultados de la ENSU colocan a Saltillo como la capital más segura del país, el alcalde ha instruido a mantener y fortalecer de manera permanente las estrategias de seguridad, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas y los tres órdenes de gobierno.

“Con el Ejército tenemos una excelente relación que nos ha ayudado a blindar nuestras fronteras con otros estados, a mantener seguras las brechas en la zona rural y a llevar a cabo patrullajes conjuntos también en la zona urbana”, expresó Garza Félix.

El comisionado agregó que a partir de este mes se continuará con las labores de prevención, además de implementar acciones de proximidad social en zonas bancarias e instituciones educativas.