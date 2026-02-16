Policía de Saltillo y Sexta Zona Militar fortalecen coordinación para fortalecer la seguridad

Saltillo
/ 16 febrero 2026
    Acuerdan mantener acciones como patrullajes conjuntos en zonas urbanas y rurales. CORTESÍA

La Comisaría de Seguridad acordó reforzar acciones conjuntas con la Sexta Zona Militar

Por indicación del alcalde Javier Díaz González, el comisionado de Seguridad, Miguel Ángel Garza Félix, sostuvo una reunión de trabajo con el General de Brigada de Estado Mayor Juan Carlos Quiroz Muñoz, comandante de la Sexta Zona Militar, con el objetivo de revisar los indicadores de seguridad publicados en la reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI.

Si bien los resultados de la ENSU colocan a Saltillo como la capital más segura del país, el alcalde ha instruido a mantener y fortalecer de manera permanente las estrategias de seguridad, en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas y los tres órdenes de gobierno.

“Con el Ejército tenemos una excelente relación que nos ha ayudado a blindar nuestras fronteras con otros estados, a mantener seguras las brechas en la zona rural y a llevar a cabo patrullajes conjuntos también en la zona urbana”, expresó Garza Félix.

El comisionado agregó que a partir de este mes se continuará con las labores de prevención, además de implementar acciones de proximidad social en zonas bancarias e instituciones educativas.

$!Javier Díaz destaca la coordinación entre municipio, Ejército y otras fuerzas de seguridad.
Javier Díaz destaca la coordinación entre municipio, Ejército y otras fuerzas de seguridad. CORTESÍA

Durante el encuentro se analizaron indicadores relacionados con seguridad en bancos y cajeros, presencia policial nocturna, protección para trabajadores y condiciones de seguridad en comercios.

Por su parte, el General Quiroz Muñoz, acompañado del Coronel Óscar González, jefe de Estado Mayor de la Sexta Zona, destacó la coordinación existente con la Comisaría de Seguridad para preservar la paz y tranquilidad de las familias saltillenses, y reiteró la disposición del Ejército para colaborar en acciones que beneficien a la ciudadanía.

Actualmente, Saltillo se mantiene como un referente de coordinación entre autoridades estatales, municipales, el Ejército, la Guardia Nacional, la Marina y la sociedad civil para fortalecer la seguridad de manera continua.

