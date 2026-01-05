Policías rescatan a joven que intenta lanzarse del puente, en Saltillo

Elementos de la Unidad de Integración Familiar (UNIF) de la Policía Preventiva Municipal lograron poner a salvo a un joven que amenazaba con arrojarse de un puente vehicular.

El individuo se encontraba en estado depresivo y se había colocado a la orilla del paso a desnivel ubicado en el cruce del bulevar Venustiano Carranza y Luis Donaldo Colosio. El reporte se recibió a través de los grupos de WhatsApp de la Comisaría y fue corroborado mediante las cámaras del Centro de Control y Comando (C2).

Posteriormente, la Comisaría dio seguimiento al reporte y envió a los elementos más cercanos al lugar. Policías municipales, a bordo de la unidad C-1810, acudieron al sitio, donde hicieron contacto con una persona de 24 años de edad, originaria de Monterrey.

La oficial Wendy Rodríguez, acompañada del elemento Alberto Zamora, ambos asignados al sector norte, dialogó con el joven hasta convencerlo de aceptar ser trasladado a un lugar seguro. Inicialmente fue apoyado en un vehículo particular y posteriormente en la unidad policial, debido a su resistencia inicial para subir a la patrulla.

Finalmente, los elementos trasladaron al hombre a la Unidad de Integración Familiar (UNIF), donde recibió las primeras atenciones, se contactó a su red de apoyo y se dio continuidad a los protocolos correspondientes.